鼻過敏發作難根治 台北慈濟新術式助患者重獲新生

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（記者陳志仁／新北報導）38歲黃先生自幼深受過敏性鼻炎所苦，長年飽受鼻塞、流鼻水及打噴嚏困擾，即使接受下鼻甲切除手術仍復發；日前接受台北慈濟醫院求診後，耳鼻喉科蘇萬福教授為其安排「內視鏡經蝶竇翼管神經阻斷術」，術後鼻塞、打噴嚏與流鼻水情況停止，生活品質大幅改善。

圖／蘇萬福教授提醒，若嚴重過敏性鼻炎的病人希望接受較具持久性的治療，內視鏡翼管神經阻斷術會是較理想的選擇。（台北慈濟醫院提供）

根據統計，台灣約有兩成至四成民眾受到過敏性鼻炎影響，但嚴重程度不一，尤其換季期間症狀更為明顯；許多患者長期仰賴藥物、減敏治療、空氣清淨機或環境控制等方式緩解不適，但往往只能治標，無法真正解決問題，因此反覆發作成為不少患者的夢魘。

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台北慈濟醫院耳鼻喉科蘇萬福教授表示，過敏性鼻炎與翼管神經功能密切相關，翼管神經位於顱底蝶竇附近，主要負責調控鼻腔分泌功能；當副交感神經過度活躍時，患者在接觸塵蟎、溫差變化等刺激後，便容易大量分泌鼻水，引發打噴嚏、流鼻水等症狀。

蘇萬福指出，長期反覆發炎還會刺激下鼻甲黏膜增生肥厚，使鼻腔空間變得狹窄，進而造成鼻塞；許多患者接受下鼻甲切除手術後，雖能暫時改善呼吸不順問題，但由於神經過度敏感的根本原因並未解決，因此鼻黏膜仍可能再度肥厚，導致症狀復發，其實是「翼管神經過度敏感」。

為改善這項問題，蘇萬福在澳洲學者發明的內視鏡翼管神經阻斷術基礎上，發展出「內視鏡經蝶竇翼管神經阻斷術」；手術透過內視鏡經由蝶竇進入，直接截斷部分翼管神經，截斷一段2-3公分的翼管神經，降低副交感神經過度活躍的影響，使鼻腔分泌功能恢復平衡，從源頭改善過敏性鼻炎症狀。

蘇萬福說明，早期翼管神經手術曾因容易傷及蝶顎神經節而造成乾眼症等副作用，但隨著內視鏡技術成熟，新術式可避開重要神經節及複雜血管區域，不僅降低乾眼症與術後大出血風險，也能有效減少復發機率；根據臨床統計，即使少數患者術後出現眼乾情形，平均約23天便能逐漸恢復。

目前已累積超過5000例手術經驗的蘇萬福提醒，若屬嚴重過敏性鼻炎且希望獲得較持久治療效果的患者、不希望反覆手術，可與專科醫師討論是否適合接受翼管神經阻斷術；至於症狀較輕微或不便住院者，仍需與醫師討論後，評估其他治療方式，依個人病況選擇最適合的治療方案。

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