鼻過敏藥越吃越沒效？醫：1方法擺脫衛生紙不離身

32歲的吳小姐長期深受鼻過敏困擾，每天早晨起床後便噴嚏連連、鼻水不止，工作時幾乎離不開整包衛生紙，不僅影響專注力，也嚴重干擾生活品質，甚至伴隨耳悶感與慢性咳嗽。多年來，她嘗試過多種抗組織胺與類固醇鼻噴劑，但療效逐漸下降，症狀始終反覆發作。

在台北中山醫院耳鼻喉科醫師林鴻穎評估下，吳小姐接受近年新發展的「微創後鼻神經阻斷手術」。手術過程約30分鐘即可完成，隔天便能恢復正常上班。術後兩週，她明顯感受到鼻子敏感度下降，早晨不再鼻水狂流、頻繁打噴嚏，呼吸順暢度與睡眠品質也隨之改善。

國人過敏性鼻炎盛行率約為20%至30%

林鴻穎指出，台灣氣候溫暖潮濕，加上都會區空氣污染等環境因素，過敏性鼻炎相當常見。統計顯示，國人過敏性鼻炎盛行率約為20%至30%，其中20歲以下族群更高達37.8%，幾乎每5人就有2人受到鼻過敏影響。慢性鼻炎成因複雜，除過敏性鼻炎外，亦包含非過敏性鼻炎，兩者症狀相似，皆可能出現打噴嚏、流鼻水、鼻塞等困擾。

林鴻穎說明，傳統慢性鼻炎治療多以口服抗組織胺與類固醇鼻噴劑為主，但部分患者對藥物反應有限。近年發展的「後鼻神經阻斷手術」，是在內視鏡輔助下，利用低溫射頻消融技術，阻斷調控鼻黏膜感覺與分泌的後鼻神經，藉此降低鼻腔過度敏感反應。臨床研究顯示，該手術對於改善打噴嚏與流鼻水等症狀，改善率可達七成至九成。

藥物治療效果不佳怎麼辦?

此外，不少鼻炎患者同時合併鼻塞問題。林鴻穎醫師指出，後鼻神經阻斷手術可視情況與下鼻甲肥大切除或鼻中膈矯正等手術同步進行，一次解決鼻水與鼻塞兩大困擾，對於藥物治療效果不佳的患者而言，是新的治療選擇。

林鴻穎比較過去常見的二氧化碳雷射鼻黏膜手術，較容易造成鼻黏膜大範圍破壞，影響鼻腔正常生理功能，且復發率偏高；而翼管神經截除手術因截除較上游神經，術後可能出現乾眼等副作用。相較之下，後鼻神經阻斷手術消融位置較下游，可減少熱傷害範圍，並降低術後淚液分泌不足、眼睛乾澀等風險。

林鴻穎提醒，後鼻神經阻斷手術屬於微創手術，具備手術時間短、恢復期快的優點，但仍需留意術後出血等風險，且並非所有鼻炎患者都適合此療法。若有長期鼻炎症狀，建議先由專業醫師進行完整評估，釐清病因後，再選擇最合適的治療方式。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

