鼻過敏 她睡覺以口呼吸白天精神不濟

醫師黃健祐說，RPN3屬於微創手術，但仍有一定風險，術後須做好照護與追蹤，以確保效果穩定並順利恢復。（記者湯朝村翻攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

從小飽受鼻過敏折磨的黃小姐，夜間只能張口呼吸，白天經常精神不濟，甚至在吃東西時因鼻塞而感到窒息。大學期間她曾接受傳統鼻中膈與下鼻甲手術，半年後症狀再度復發。生下3個孩子後，症狀愈加嚴重。經評估後，醫師發現她的鼻炎並非單純結構問題，還合併神經敏感，因此建議接受RPN3手術。手術後約30分鐘，她便感受到鼻腔久違的清爽通氣。她表示，最明顯的改變是睡覺時不再張口呼吸，也完全沒有傳統手術的疼痛與恐懼。

醫師黃健祐指出，造成鼻塞的主要結構是下鼻甲。下鼻甲具有豐富血管與神經，遇到外在刺激時容易充血腫脹。在正常情況下，鼻甲會規律地收縮與膨脹，但對過敏性鼻炎或血管運動性鼻炎患者來說，副交感神經活動過強，使鼻甲血管長期處於擴張狀態，鼻腔因此反覆堵塞，並伴隨鼻水多、搔癢與打噴嚏等症狀。一般藥物雖能減緩不適，但停藥後常復發，讓許多患者困擾不已。

黃健祐表示，RPN3手術是結合下鼻甲射頻消融與後鼻神經燒灼，可同時縮小肥厚的鼻肉並降低神經敏感，讓鼻腔不再因輕微刺激就腫脹堵塞。

臨床研究顯示，患者的鼻過敏症狀可減輕近8至9成，而鼻塞相關的生活品質也顯著提升。整個手術於局部麻醉下即可完成，大約需時20至30分鐘，術後不必住院，也無需填塞止血棉，恢復舒適度遠勝於傳統手術。