鼻酸畫面曝光！補教師遭77歲婦衝撞不治...喪偶夫攙腳傷兒悲痛認屍

記者洪正達／高雄報導

丁女丈夫（綠衣者）攙扶著車禍受傷的兒子前往殯儀館認屍。（圖／翻攝畫面）

高雄三民區建國三路18日早上發生一起死亡車禍，現年53歲、補習班任教的丁姓女子，準備載兒子上學，在行經該路段時，剛好對向一輛由77歲潘姓婦人駕駛的自小客逆向衝過來，當場將母子2人夾撞，後續丁女送醫不治，檢警則在當天下午相驗遺體確認死因，潘女也一併帶往殯儀館，對此車禍她喊冤，因為太緊張誤踩油門，自己真的不是故意的，這輩子是第一次發生這種車禍。

據了解，肇事潘婦家住潮州，18日一早載著友人到知名的三鳳中街採買，但不知何故，監視器拍下潘婦停好車不久，整車忽然加速衝入對向車道，當場將騎機車的母子、路旁的自小客撞成一團，其中母子更被夾困與前車之間。

肇事的77歲潘姓婦人（中）表示，自己因一時緊張誤踩油門，這輩子第一次發生這種車禍。（圖／翻攝畫面）

後來三民一分局獲報到場處理後排除酒駕，隨後將潘婦帶回偵辦，初判車禍肇因為潘女未依規定駛入來車道，但詳細原因還要再釐清。

潘婦供稱，她當時正在路邊停車，由於正後方一輛貨車要卸貨，導致一時張踩錯油門肇禍，對此，她說真的不是故意的！這一輩子只有發生這一次」，後續交由保險公司處理、發生這樣的事情她很難過，並強調「真的不是故意的」。

由於撞擊力道過大，造成丁女當場失去生命跡象，送醫搶救後仍不治，檢警下午相驗遺體時，丁女的黃姓兒子忍著腳痛陪著父親到殯儀館悲痛認屍，讓人相當鼻酸。

這起車禍造成在補習班任教的丁女送醫不治。（圖／翻攝畫面）

