鼻酸！北市公車撞死78歲翁 失智妻目擊瞬間、不知丈夫身亡天人永隔

記者林盈君／台北報導

昨（26日）下午，台北士林區中正路、延平北路六段路口，發生一起死亡車禍，當時55歲的陳姓公車司機，沿著中正路準備右轉延平北路六段時，不慎擦撞正走在北側行人穿越道、87歲楊姓老翁，楊翁當場被捲進車底，傷重送醫不治，讓人鼻酸的是，當時楊翁妻子正走在丈夫後方，但她因罹患失智，即便目睹一切也不清楚丈夫被撞死，警方隨即通知楊翁女兒，家屬對此悲痛萬分。

陳姓公車司機不慎擦撞楊姓老翁，最後其傷重不治。（圖／翻攝畫面）

據了解，事發當時，楊翁緩步走在斑馬線，而公車正準備右轉，疑似因視線死角，擦撞楊翁後又將其捲進車底，直到目擊民眾驚叫，司機才緊急煞車查看。楊翁被緊急送醫搶救，後因傷重宣告不治，當時楊翁的妻子也在現場，但她因罹患失智，不知道丈夫因車禍死亡，也無法做筆錄，直到女兒趕到現場，場面令人鼻酸。

陳姓公車司機不慎擦撞楊姓老翁，最後其傷重不治。（圖／翻攝畫面）

警方表示，根據監視器畫面來看，事故發生時路口號誌顯示雙方均為綠燈，公車與行人皆有通行權，肇事的陳姓司機酒測值為0，疑似因視線死角問題釀禍，但詳細事故原因，還要再進一步釐清，警方也將抱起檢察官相驗，以釐清楊翁死因。

陳姓公車司機不慎擦撞楊姓老翁，最後其傷重不治。（圖／翻攝畫面）

