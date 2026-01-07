鼻酸…去年5月新婚甜蜜照曝光！辛柏毅妻曾放閃：畢生運氣用來遇見你

社會中心／綜合報導

F16V失聯飛官辛柏毅去年5月與同袍妻結婚，二人鶼鰈情深。（圖／翻攝自臉書）

空軍一架編號6700的F16V戰機，昨日（6日）晚間在花蓮豐濱外海失事，29歲飛官辛柏毅上尉疑似跳傘失聯，至今仍下落不明，相關單位持續搜救中。其實辛柏毅去年5月才與同在花蓮基地服役的妻子結婚，最近二人才度完蜜月回來，沒想到歸建不到48小時就發生意外。回顧二人結婚時，辛柏毅的妻子曾在臉書放閃，直言「畢生的運氣都用來遇見丈夫」，夫妻鶼鰈情深，如今丈夫下落不明，也讓妻子哭腫雙眼，焦急喊話「全家都在等你回家」。

現年29歲的飛官辛柏毅，來自澎湖，出身警察家庭，是空軍官校108年班畢業，飛行總時數達611小時，駕駛F16V機種的總時數為371小時；該機機身鐘點3894小時，發動機總時間為5447小時。

辛妻也是職軍，與辛柏毅同在花蓮基地服役，二人分屬不同單位。（圖／翻攝自臉書）

辛柏毅的妻子則是花蓮本地人，同在花蓮基地服役，負責行政勤務，兩人分屬不同單位。二人交往1年後，在去年5月20日甜蜜成婚，直到最近才到芬蘭度蜜月，沒想到回花蓮歸建不到48小時，辛柏毅就在執行夜間飛行訓練時，意外失聯。

回顧二人結婚時，辛柏毅的妻子曾在臉書大方放閃，直言「辛柏毅不是命中注定的奇蹟，而是自己最篤定的選擇」，二人的感情不是驚天動地，卻願朝朝暮暮，並表示二人選在交往週年結婚，要攜手走一輩子。

辛妻在臉書大方放閃，直言「畢生的運氣都用來遇見丈夫」。（圖／翻攝自臉書）

辛妻還在文中打趣表示，辛柏毅很調皮，總是會讓自己氣到拳頭發硬，但他永遠會在身邊逗自己笑、哄自己哭，覺得自己是嫁給了愛情，並直言「畢生的運氣都用來遇見丈夫了」。

二人結婚後，感情如膠似漆，還特地選在年底前往北歐度蜜月，沒想到剛回台不到2天，辛柏毅就在夜間訓練發生意外，至今下落不明。家屬透露，辛妻還在等他回家，已經哭到眼睛都腫起來了，一家人焦急喊話「全家都在等你回家」，也拜託「全世界幫我們家小辛集氣！讓他平安回家吧！」

