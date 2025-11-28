鼻酸！香港大火逾百人失聯 母親捧學士服畢照淚尋失聯學霸女兒
大陸中心／陳佳鈴報導
香港新界大埔宏福苑26日爆發五級大火，火勢一度失控並沿棚架迅速蔓延，截至28日清晨6時，這場香港近年最嚴重的住宅火災已奪走 94條人命，另有 76名傷者由消防處送醫，其中包括11名消防員。但更令人揪心的是，官方估計仍有逾200名住戶下落不明，其中一名媽媽拿著女兒的學士畢業照在現場焦急尋人，希望早日找到女兒的下落！
臨時收容中心內，哭喊聲不斷。根據港媒報導，一名年輕母親原本希望從消防人員口中聽到家人平安的訊息，卻被告知救出的一名嬰兒與一名成人皆已無生命跡象。聽到消息的瞬間，她整個人癱坐在地，痛哭失聲，悲慟形容：「孩子是我好不容易才有的，我不知道該怎麼活下去。」
另一幕更令現場民眾鼻酸。根據日本《共同社》報導，一名50多歲的母親手裡緊握著一張學士照，照片中的女兒身穿香港理工大學學士服，臉上帶著自信微笑—那是女孩 11月19日才剛完成的大學畢業典禮。沒想到短短數日後，大火吞噬整個社區，她的女兒卻從此失去聯絡。
這名母親表示，女兒一直以來學業表現優秀，是她與家人的驕傲。火災當下，女兒應仍在宏福苑的高樓內，但至今毫無消息。她抱著照片，在廣福社區與收容中心之間反覆奔走，盼能從罹難者或失聯名單中找到蛛絲馬跡。然而每一次比對、每一次詢問，都只能換來更深的無力與痛楚。「她那麼努力，如今卻生死未卜……」。
一場大火燒碎了數百個家庭，至今還有許多家庭經歷至親陰陽兩隔的悲痛，目前，消防仍在倒塌區域及高溫餘燼中持續搜尋，希望能夠帶回更多生還的消息。
