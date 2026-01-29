鼻頭國小師生蒞臨瑞芳分局 感恩警察守護治安交通 用行動說謝謝

MEITU 20260129 173419310 300x169 1

【民眾網編輯方笙楠新北報導】為表達對警察辛勞付出的感謝，新北市立鼻頭國小於昨日上午安排「感恩之旅」，由師長帶領13位學童蒞臨新北市政府警察局瑞芳分局，向一年來默默守護地方治安與交通安全的警察叔叔、姊姊們表達誠摯謝意，現場氣氛溫馨感人。

活動中，鼻頭國小學童以好聽的歌聲與純真的笑容與親手準備的感謝話語，向第一線執勤的警察表達敬意，感謝警方長期在校園周邊、上下學時段及轄區交通要道的守護，讓孩子們能夠安心上學、平安回家。分局長與副分局長也在現場跟學童一起同樂，另外偵查隊也特別安排跟小學生宣導防詐騙，用淺顯易懂的話語，讓學童明白要如何保護自己不會被騙，深化法治觀念。

瑞芳分局表示，警察工作的最大動力，來自於民眾的理解與支持，孩子們一句句真誠的「謝謝警察叔叔、姊姊」，對同仁而言是最溫暖、也最珍貴的肯定。未來分局將持續秉持守護民眾安全的初心，強化治安維護與交通秩序，打造更安全、友善的生活環境。

瑞芳分局也感謝鼻頭國小用心規劃此次感恩行程，透過實際行動讓孩子學會感恩與尊重，警民攜手，共同守護社區安全。