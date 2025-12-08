鼾聲如雷、半夜總警醒 醫：別忽略「扁桃腺肥大」

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】許多人以為「打呼」只是小問題，但若合併出現呼吸中止現象，就可能與扁桃腺肥大造成的上呼吸道阻塞有關。一名五十多歲的男子經常被枕邊人抱怨打呼聲太大，且總是伴隨警醒症狀，加上白天容易疲憊、嗜睡，而在家人的陪伴下就醫，確診為「中度睡眠呼吸中止症」。由於該名男子戴不住正壓呼吸器，加上咽喉部有扁桃腺肥大等明顯結構性問題，因此在與醫師討論後，決定接受扁桃腺摘除手術，術後復原情況良好，也不再影響家人睡眠品質。

扁桃腺肥大易致睡眠呼吸中止症 可能帶來這些健康危害

中山醫學大學附設醫院醫教部副院長辛宗翰醫師表示，扁桃腺位於口咽部兩側，是由呼吸上皮包覆的淋巴組織，主要負責抵禦外來病菌。假如扁桃腺體積過大，不僅會使口腔內的懸雍垂相對變長、導致呼吸道狹窄，感冒時更容易併發嚴重的急性扁桃腺發炎，造成喉嚨痛、發燒、吞嚥困難、甚至化膿。長期下來，還可能增加阻塞型「睡眠呼吸中止症」的風險，進而影響夜間睡眠品質與白天精神狀態。值得注意的是，罹患睡眠呼吸中止症後，假如不積極治療，不僅容易導致心血管疾病，也會增加中風和糖尿病的風險，不得輕忽！

摘除扁桃腺可改善夜間打鼾及睡眠障礙？

睡眠呼吸中止症在男性、肥胖族群、酗酒者或長期依賴安眠藥的人中較為常見，好在近年來醫療越來越進步，可透過扁桃腺切除手術改善氣道通暢性，提升夜間呼吸時的順暢度，降低打鼾與呼吸中止情形，協助改善因結構造成呼吸受阻的睡眠障礙問題。辛宗翰副院長提到，對於經評估後確診與扁桃腺肥大有關的睡眠呼吸中止症與打呼患者，醫師會依據患者的症狀嚴重度與解剖特徵，提供個人化的扁桃腺切除手術治療建議，一般來說，扁桃腺切除術可分成全部摘除跟部分切除兩種方式。

中山醫學大學附設醫院耳鼻喉部周俊瑋醫師進一步解釋，由於扁桃腺全切可能會造成的疼痛及出血風險都比部分切除來得高，臨床上，對於小朋友打呼的治療方式，多半以部分切除為主。不少研究也證實，和全切除相比，扁桃腺部分切除在兒童的臨床應用較為常見，通常也較符合兒童呼吸道的需求；而全切除則多用於成人，會依照症狀與結構狀況進行評估。

精準切割、即時止血 能量器械輔助術後疼痛感低！

在手術工具上，周俊瑋醫師補充，隨著醫療科技進步，現在已有相對低溫的扁桃腺切除裝置，能在醫師操作下結合精準切割與即時止血功能，協助手術進行時更能掌握切除與止血的節奏，也可降低術中對周圍組織造成熱影響的情況。臨床實務中，醫療團隊會依照個別狀況選擇合適的器械搭配使用，並安排後續的觀察與照護。部分病患回診時也會分享自身感受，例如術後疼痛程度、住院天數或恢復情況等，醫師也會依個人回饋持續調整照護建議。

扁桃腺摘除 免疫力會不會變差？

由於扁桃腺屬於人體免疫系統的一部分，不少民眾擔心摘除扁桃腺後會影響免疫功能。不過，周俊瑋醫師澄清，根據研究顯示，扁桃腺切除手術通常不會對人體免疫系統造成明顯影響。雖然扁桃腺與細胞免疫及體液免疫相關，能透過B淋巴球產生特異性抗體，但目前的科學證據僅發現，術後血清免疫球蛋白可能出現輕微變化，並未觀察到顯著的免疫力下降。

此外，系統性回顧研究也指出，兒童在接受扁桃腺切除手術後，其免疫功能與健康對照組相比並無顯著差異。美國耳鼻喉科醫學會（American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery）在臨床指引中也指出，沒有證據顯示扁桃腺切除會導致臨床上重要的免疫功能障礙。僅在極少數情況下，手術可能與某些疾病風險略有相關。因此，臨床決策仍需綜合考量患者個體情況，呼籲民眾別輕信謠言，若有疑慮可主動與主治醫師溝通討論。

扁桃腺摘除後十天易出血 鬆軟麵包也禁食！

辛宗翰副院長與周俊瑋醫師共同強調，扁桃腺摘除術由來已久，整體而言，手術難易度並不高，但還是要提醒病人，即使住院過程很順利，術後十天還是會有出血風險，返家後要多留意！通常術後出血跟病人疾病的嚴重度和術後照顧有關，如果長期發炎，扁桃腺組織的血管新生會比較多，術後流血機率就會比較高；另外，很多病人回家後覺得不痛了，就開始吃一些比較堅毅的食物，像是麵包、牛排，這些固體刮到傷口就會影響傷口癒合跟出血，建議術後仍應依照醫囑進食，才能在改善睡眠呼吸品質的同時，也能擁有更平穩的術後恢復體驗。

