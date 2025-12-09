齊名三上悠亞！AV河北彩伽告白「台灣是第二個家」台上淚崩原因曝

記者林汝珊／台北報導

河北彩伽驚喜宣布，未來將以「萌名」這個新身份進軍歌唱和時尚圈。（圖／JKF提供）

JKF 雜誌第 100 期終於來了！這次特別邀請到人氣超高的河北彩伽，拍攝「Merry Kissmas」耶誕封面。河北彩伽驚喜宣布，未來將以「萌名」這個新身份進軍歌唱和時尚圈，還預告自己明年會推出第二首單曲。

河北彩伽與三上悠亞齊名近年來人氣居高不下。（圖／JKF提供）

河北彩伽人氣持續攀升，在「2023 TRE 台北國際成人展」中，與前 AV 女帝三上悠亞一同被選為最高級別的「白金女優」。原本她只是希望能在台灣拓展人氣，沒想到隨著工作往返的機會增加，這塊土地卻慢慢成為她心中真正感到「安心」的地方。前陣子，網路上流傳一張她在工作結束後、於保母車上睡著的照片，素顏熟睡的模樣意外掀起熱烈討論。粉絲紛紛留言：「認真工作的女人最美麗」、「連睡覺都這麼可愛」。

也因為對台灣的愛，她和社長討論後，決定製作「旅遊手帳」，記錄她在台灣各地的旅程與美食足跡。 彩伽也大方告白：「台灣真的像我的第二個家。」不只跑台北、台中、台南拍攝和吃美食，還笑說地瓜球哪裡都好吃，臭豆腐則是「到哪都一樣臭」。她回想 TRE 台北國際成人展，曾因壓力大在台上落淚，但也因為粉絲的支持，才一步步變得更有自信。

喜歡耶誕氛圍的河北彩伽，每到年末總會擠出時間前往東京迪士尼樂園。（圖／JKF提供）

她說，如果哪天在台灣街頭遇見她，歡迎主動跟她打招呼，有機會的話，她很想親自握手跟大家說一句：謝謝你們。 回想 2024 年的 TRE 台北國際成人展，河北彩伽至今仍印象深刻。她坦言，在日本幾乎不會有與 TRE 相同規模的展會：世界級場館、華麗的旋轉舞台、數以萬計的鏡頭與目光，同時聚焦在每一位女優身上。尤其少了前輩三上悠亞在身邊，讓她必須獨自面對所有壓力。

「TRE 2024 的最後一天，我真的因為累積的情緒而在舞台上落淚。」她不諱言，那是壓力釋放的瞬間，也是她與自我拉扯的時刻。然而時間與經驗成為最溫柔的老師，河北彩伽如今已能更自在地享受舞台，珍惜每一次與粉絲近距離互動的機會。她也特別提到，現場常能看到來自港澳、新馬以及台灣的支持者，「是大家一起，讓我在 TRE 的舞台上一步步蛻變。」

