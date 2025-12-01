齊天大聖聖誕 信眾分贈阻煞卡、水結緣

鎮轅境頂土地廟擁有全台唯一人面的齊天大聖。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

每年農曆十月十二日是孫悟空「齊天大聖」聖誕，台南市祀有大聖爺的宮廟包括全台開基的萬福庵，還有全台唯一「人面」大聖爺的鎮轅境頂土地廟昨天都有祝壽活動。一位因母親生病求大聖爺幫忙後痊癒的張姓信徒，昨天在頂土地廟分贈自製的「阻煞卡」和「阻煞水」結緣品，上有斷災化煞、防小人、萬事順的阻煞文，神明囑意三百三十三個，全部搏杯分贈一空。

西遊記虛化人物孫悟空化身的「齊天大聖」，在台灣民間信仰的族群算是少數，但地位卻十分特殊。台灣的老人認為，祭拜齊天大聖，因祂法力高強，可以趕走邪靈、惡鬼；它又是小孩子的守護神，若調皮難訓，不聽管教，也能求大聖爺幫忙。而小孩子營養不良、面黃肌瘦、四肢乾瘦、肚子脹大，外觀看來就如同「猴子」一般的，台灣話叫「著猴損」；老一輩的也常罵不乖的小孩叫「猴死囝仔」，這些都可來求俗稱「猴神」的齊天大聖幫忙。

廣告 廣告

全台齊天大聖的開基祖廟在民族路萬福庵，頂土地大聖爺公的香火借自萬福庵，當初迎祂來保護鄉里、庇佑幼童。另一個土地公廟拜萬聖爺的原因是很多信眾都到與頂土地一街之隔的開基玉皇宮領完旨之後，必需到頂土地領庫錢，該廟就派齊天大聖擔任「保全」，保護這些錢財的安全，這些奇特的沿革，頂土地廟官網都有記載。

昨天自製結緣品到頂土地大聖爺尊前結緣的張姓信眾表示，萬聖節與其母親同一天生日，媽媽生病時獲大聖爺庇佑已痊癒兩個月，她到廟搏杯感謝神明擲出三連聖杯，經分杯詢問，萬聖爺同意製作阻煞卡貼三百三十三份、結緣阻煞平安水四瓶，由她親自到廟內和信眾結緣，只要擲出聖杯，就可將結緣品帶回家。

張姓信徒指出，大聖爺專打小人，化煞收驚都很厲害，對加護病房或是要開刀處理的症狀也很有一套，若再加上阻煞卡加持，效果加乘。