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齊心共築永續校園 南市從源頭減量到末端回收 落實廚餘減量

記者許旗成/台南報導

面對「廚餘處理」這個全國性議題，臺南市政府教育局以系統性策略協助學校多管齊下減少廚餘量，4月14日在新營國小辦理校園午餐廚餘減量研習，課程涵蓋「黑水虻飼養及實務經驗」及「生廚餘堆肥」等主題，邀集各校午餐、飲食與食農教育承辦人員參與，透過專業講解與實務分享，全面強化校園從源頭減量到資源循環再利用的整體推動量能，展現市府落實永續校園的決心。

市長黃偉哲表示，因應非洲豬瘟防疫政策，中央全面禁止廚餘養豬，臺南市即超前部署，積極引導學校由傳統處理方式轉型為「減量優先、資源化利用」的新模式，推動以來在各校協同努力下已成功減少廚餘36%。市府除持續推動精準供餐、菜單優化及惜食教育，從源頭降低剩食產生外，亦鼓勵各校發展多元再利用機制，提升廚餘附加價值，讓「廢棄物變資源」，落實循環經濟理念。

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教育局長鄭新輝指出，面對淨零永續趨勢，廚餘議題是含括飲食教育、食農教育與環境教育的複合性議題，教育局以系統性策略採源頭減量與末端再利用雙軌並行推動校園廚餘減量，除持續推動惜食教育與精準供餐外，亦鼓勵各校可依學校特色與條件導入黑水虻處理或堆肥等多元方式，使廚餘轉化為可再利用資源，並結合課程，從學校到社區落實循環經濟理念。

新營國小校長曹欽瑋表示，本次研習強調「做中學、學中用」，除深化廚餘減量知能外，更重視校際經驗交流，讓與會人員能將策略具體落實於校園日常。學校亦以「循環利用、永續共好」為核心理念，將環境教育融入校園生活，引導學生從生活中實踐惜食與減量行動。

教育局補充說明，本次研習特別邀請後壁國中分享黑水虻結合自然領域課程及生活應用的經驗，透過生物轉化技術有效減少廚餘量，並產出高蛋白飼料與有機肥料，兼具環保與教育意義；同時邀請環保局專業講授生廚餘堆肥操作與管理重點，協助學校建立可長可久的在地處理模式，強化整體執行成效。未來將持續擴大辦理研習與輔導，深化各校執行力，並結合食農教育與環境教育，從小扎根學生珍惜食物與愛護環境的態度，攜手打造臺南成為淨零永續的典範城市。