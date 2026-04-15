齊心共築永續校園 南市從源頭減量到末端回收 落實廚餘減量
記者許旗成/台南報導
面對「廚餘處理」這個全國性議題，臺南市政府教育局以系統性策略協助學校多管齊下減少廚餘量，4月14日在新營國小辦理校園午餐廚餘減量研習，課程涵蓋「黑水虻飼養及實務經驗」及「生廚餘堆肥」等主題，邀集各校午餐、飲食與食農教育承辦人員參與，透過專業講解與實務分享，全面強化校園從源頭減量到資源循環再利用的整體推動量能，展現市府落實永續校園的決心。
市長黃偉哲表示，因應非洲豬瘟防疫政策，中央全面禁止廚餘養豬，臺南市即超前部署，積極引導學校由傳統處理方式轉型為「減量優先、資源化利用」的新模式，推動以來在各校協同努力下已成功減少廚餘36%。市府除持續推動精準供餐、菜單優化及惜食教育，從源頭降低剩食產生外，亦鼓勵各校發展多元再利用機制，提升廚餘附加價值，讓「廢棄物變資源」，落實循環經濟理念。
教育局長鄭新輝指出，面對淨零永續趨勢，廚餘議題是含括飲食教育、食農教育與環境教育的複合性議題，教育局以系統性策略採源頭減量與末端再利用雙軌並行推動校園廚餘減量，除持續推動惜食教育與精準供餐外，亦鼓勵各校可依學校特色與條件導入黑水虻處理或堆肥等多元方式，使廚餘轉化為可再利用資源，並結合課程，從學校到社區落實循環經濟理念。
新營國小校長曹欽瑋表示，本次研習強調「做中學、學中用」，除深化廚餘減量知能外，更重視校際經驗交流，讓與會人員能將策略具體落實於校園日常。學校亦以「循環利用、永續共好」為核心理念，將環境教育融入校園生活，引導學生從生活中實踐惜食與減量行動。
教育局補充說明，本次研習特別邀請後壁國中分享黑水虻結合自然領域課程及生活應用的經驗，透過生物轉化技術有效減少廚餘量，並產出高蛋白飼料與有機肥料，兼具環保與教育意義；同時邀請環保局專業講授生廚餘堆肥操作與管理重點，協助學校建立可長可久的在地處理模式，強化整體執行成效。未來將持續擴大辦理研習與輔導，深化各校執行力，並結合食農教育與環境教育，從小扎根學生珍惜食物與愛護環境的態度，攜手打造臺南成為淨零永續的典範城市。
其他人也在看
男友喉嚨卡3天咳出「詭異生物」嚇壞 全網見畫面抖爆：不如不知道
泰國媒體Khaosod報導，原PO指出，男友先前僅抱怨喉嚨卡卡、略有刺癢感，並未特別在意，直到數日後突然將1隻奇怪的昆蟲咳出，才驚覺情況不尋常。她強調事件並非虛構，自己和男友當下也相當震驚，隨即拍照上網詢問網友意見，希望釐清該生物的真實身分。貼文吸引大批網友留言討...
白沙屯媽祖急行軍考驗體力 香燈腳紛傳中暑.足傷
中部中心／陳嫈其、黃信儒、李柏瑾 彰化報導白沙屯媽祖進香來到第三天，因為是急行軍加上天氣熱、人又多，信徒累壞了！不少信徒出現中暑、昏倒、水泡甚至感染等狀況，醫療站擠滿傷患，沿途藥局生意也跟著變好，醫師也提醒，為了平安完成遶境，還是要做好準備，量力而為。
快訊／70師生畢旅爆上吐下瀉 劍湖山飯店最新回應曝光
（社會中心／綜合報導）桃園市平鎮國中畢業旅行傳出師生集體腸胃不適事件。校方師生一行約600人於14日南下雲林劍 […]
超大藍莓更健康？沒想到母子雙雙進醫院！ 醫揭驚人真相
為了給家人補充營養，南京一位婦女特地購買直徑達3公分的超大藍莓，不料自己與孩子食用後卻雙雙出現腹脹、腹瀉症狀，被迫就醫診治。南京市婦幼保健院消化內鏡中心醫師張為民檢查後發現，母子倆的不適正是過量食用超大藍莓所引起。
國外玩家17歲愛貓離世，重登老遊戲竟與「6年前的牠」重逢淚崩
海外一名玩家最近失去了陪伴自己長達 17 年的愛貓，為了平復心情，他重玩《上古卷軸5》這款經典遊戲來轉移注意力。沒想到當他登入遊戲時，發現了約 6 年前的舊存檔，裡面竟保留著當年以愛貓為原型捏出的「虎人」（貓人）角色，讓他瞬間湧上滿滿的回憶與感動。
「她」才是最狠角色！作家揭一票人全被鬥走
[NOWNEWS今日新聞]前民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍後，隨即展開絕地大反攻，除了砲轟黨主席黃國昌之外，同時也點名立院黨團主任陳智菡、前副秘書長許甫，指控自己是遭對方逼宮辭職，甚至痛批夫妻倆是「民眾黨...
獨家／砸11萬訂喜餅遲到又出包！ 新娘怒控「崩潰鬼故事」
獨家／砸11萬訂喜餅遲到又出包！ 新娘怒控「崩潰鬼故事」
水星進白羊遇天王！ 4生肖未來20天 財富覺醒「偏財大噴發」
水星進白羊遇天王！ 4生肖未來20天 財富覺醒「偏財大噴發」
4月運勢炸開！3星座事業衝頂 橫財狂飆擋不住
4月運勢炸開！3星座事業衝頂 橫財狂飆擋不住
4星座翻身了！4月運勢爆發 事業豐收、生活順遂
4星座翻身了！4月運勢爆發 事業豐收、生活順遂
澎恰恰迎70歲深夜自省 歎拍電影「淪憨人」痛揭欠債2.4億內幕：無視方芳警告
資深藝人澎恰恰今（15）日迎來70歲大壽。回首這半世紀的演藝路，他曾攀上巔峰也曾跌落谷底，尤其為了追逐電影夢而負債2.4億元的往事，至今仍是人生最沉重的一課。他在生日深夜於臉書發表長文自省，引用昔日經典台詞感嘆：「代誌不是憨人所想的那麼簡單」，並首度坦承：自己就是那個「憨人」。
裁員風波延燒！前TVBS主播揭內幕 認「早知主播不能做一輩子」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導TVBS電視台近期開始進行人力縮編，而資深主播吳安琪日前也證實自己遭到裁員，引發外界熱議。對此，曾在TVBS擔任主播的主持...
桃園平鎮國中劍湖山戶外教學爆食物中毒 70名就醫師生下午離院
桃園市立平鎮國中約600名國二生，昨疑似食用劍湖山世界晚膳後，陸續出現身體不適等症狀，經由園方主動通報並協助送醫。據統計有70人送醫救治；斗六成大醫院表示，學生經治療後多數已改善，已於3點30分全數離院；校方表示，用餐過程中，無學生反應菜色狀況，也感謝院方、官方等協助。
不鹹但鈉含量超高！營養師打破迷思「12種常見高鈉食物」驚見白吐司
不鹹但鈉含量超高！營養師打破迷思「12種常見高鈉食物」驚見白吐司
5星座穀雨財運超旺 金牛座迎宇宙雙重助攻
今年國曆4月20日迎來穀雨節氣，清水孟國際塔羅雲蔚老師點名5星座將迎接最旺財運，隨著節氣變換，掌管金錢與享受的力量、掌管行動力的能量都會衝進最有利的位置。
白沙屯媽祖進香跟走就好「為何花700元報名」？ 命理師解答
白沙屯媽祖展開8天7夜北港進香行程，今年報名人數達46.3萬人創新高，比去年33萬人大幅增加，不過有網友好奇進香跟著走就好，為何還要花700元報名？對此，命理老師楊登嵙表示，報名除了有專屬裝備可以拿之外，還有「1儀式」可參與，有沒有報名差很多。（賴俊佑）
粿粿王子求不公開判決翻車！范姜拒絕內幕曝光怒轟心虛
藝人婚姻風波持續延燒，最新進展出現關鍵轉折！粿粿與王子在民事庭上認賠100萬元，卻同步提出「不公開判決」的要求，引爆另一波爭議。對此，范姜彥豐強硬拒絕，背後原因也隨之曝光，讓整起事件再度升溫。林宜君
北一女儀隊遭爆「烈日操練、高跪姿聽講」教育局回應了
北一女樂儀旗隊遭爆長期存在不合理的學姊制度與訓練規範，包括學妹須以高跪姿聆聽學姊訓話、練習時間安排不當，導致無法正常用餐等情況，對此校方表示，爆料內容來源與細節仍待進一步釐清。北市教育局則回應，學生社團活動應以正向言語及行為為核心，會持續督導學校加強宣導並落實輔導，確保學生參與社團活動權益。
誰說打電動沒用？國外玩家被遊戲救贖...花5年苦讀成「專業心理師」
許多玩家都會從遊戲中獲得不同的啟發，但直接改變人生軌跡的案例絕對令人印象深刻。國外一名玩家 Nani 分享，他在 2020 年陷入嚴重焦慮和自我否定的低潮時，接觸了《女神異聞錄5皇家版》。遊戲中角色「丸喜拓人」進行心理治療的橋段打動了他，讓原本毫無心理學相關背景的他，隔天就向家人宣布要報考碩士班。歷經 5 年多的苦讀和努力，如今他正式取得了臨床心理治療師的執照。
閃兵案第4波！藝人阿達等共15人起訴 這關鍵檢求處緩刑
新北地檢署偵辦藝人閃兵案第4波今天（15日）偵結，依妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書等罪嫌，起訴包含閃兵集團首腦陳志明、藝人阿達（本名：昌璟翔）、前男團Energy成員唐振剛、藝人唐禹哲（本名：阮霆鈞）、邱昊奇（本名：邱孝尊）、前Circus成員廖人帥、李唯楓、中華民國霹靂舞委員會主委李奕釜等9名藝人及5名素人共15人，因14名被告自首、積極配合偵查且深表悔悟，向法院建請宣告緩刑。