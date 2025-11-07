齊心協助、強化市民公寓大廈生活知能 中市府表揚64位專業志工諮詢師

與會來賓大合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府都市發展局今（7）日舉辦「公寓大廈諮詢服務隊」表揚典禮，由住宅發展工程處長陳煒壬頒發感謝狀，給熱心服務市民的諮詢師及四大公寓大廈從業團體，感謝公私齊心協力、提升市民公寓大廈生活知能；現場併同辦理志工教育訓練，邀請專家分享公寓大廈法令與實務執行，充滿服務熱忱的諮詢師們從各方齊聚，現場氣氛熱絡。

住宅處表示，「公寓大廈諮詢服務隊」自108年由市府與公寓大廈產業界合作至今已6年，服務據點設置在市府住宅處、西屯區公所、北屯區公所與南屯區公所，協助市民、管委會解決公寓大廈管理中有關居住環境維護、組織運作、事務執行等疑難雜症，為市民提供堅實後盾，值得讚譽與支持。

廣告 廣告

住宅處陳煒壬處長與諮詢師及理事長合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

住宅處指出，114年服務隊的64位諮詢師分別由「台中市公寓大廈管理服務商業同業公會」、「台中市公寓大廈管理服務職業工會」、「台中市物業管理學會」及「台中市物業管理協會」四大公寓大廈從業團體推薦擔任，皆是資深的業界專業人員。這些資深前輩們除了擁有豐富的專業知識外，厚實的生命經驗為生活化的公寓大廈事務執行提出有智慧的建議。

住宅處提醒，公寓大廈諮詢服務自去年11月1日起啟用線上預約諮詢系統，針對公寓大廈的疑難雜症，需要專業諮詢的民眾，可先行上網預約諮詢據點與時段後，再到現場進行專業諮詢，增加服務便利性外。另線上組織報備及台中樂居管家專屬網站也於今年7月1日上線，市民如有操作方面相關疑問，諮詢師們樂意給予解答。

台中市公寓大廈諮詢服務隊提供服務時間與地點如下：每週一至週五上班日下午1時30分至4時30分於住宅發展工程處諮詢櫃台；每週三上班日下午1時30分至4時30分於西屯區、南屯區、北屯區公所諮詢櫃台，歡迎民眾多加利用。更多諮詢詳情可上網查詢。