齊心協助、強化市民公寓大廈生活知能 中市府表揚64位專業志工諮詢師
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府都市發展局今（7）日舉辦「公寓大廈諮詢服務隊」表揚典禮，由住宅發展工程處長陳煒壬頒發感謝狀，給熱心服務市民的諮詢師及四大公寓大廈從業團體，感謝公私齊心協力、提升市民公寓大廈生活知能；現場併同辦理志工教育訓練，邀請專家分享公寓大廈法令與實務執行，充滿服務熱忱的諮詢師們從各方齊聚，現場氣氛熱絡。
住宅處表示，「公寓大廈諮詢服務隊」自108年由市府與公寓大廈產業界合作至今已6年，服務據點設置在市府住宅處、西屯區公所、北屯區公所與南屯區公所，協助市民、管委會解決公寓大廈管理中有關居住環境維護、組織運作、事務執行等疑難雜症，為市民提供堅實後盾，值得讚譽與支持。
住宅處指出，114年服務隊的64位諮詢師分別由「台中市公寓大廈管理服務商業同業公會」、「台中市公寓大廈管理服務職業工會」、「台中市物業管理學會」及「台中市物業管理協會」四大公寓大廈從業團體推薦擔任，皆是資深的業界專業人員。這些資深前輩們除了擁有豐富的專業知識外，厚實的生命經驗為生活化的公寓大廈事務執行提出有智慧的建議。
住宅處提醒，公寓大廈諮詢服務自去年11月1日起啟用線上預約諮詢系統，針對公寓大廈的疑難雜症，需要專業諮詢的民眾，可先行上網預約諮詢據點與時段後，再到現場進行專業諮詢，增加服務便利性外。另線上組織報備及台中樂居管家專屬網站也於今年7月1日上線，市民如有操作方面相關疑問，諮詢師們樂意給予解答。
台中市公寓大廈諮詢服務隊提供服務時間與地點如下：每週一至週五上班日下午1時30分至4時30分於住宅發展工程處諮詢櫃台；每週三上班日下午1時30分至4時30分於西屯區、南屯區、北屯區公所諮詢櫃台，歡迎民眾多加利用。更多諮詢詳情可上網查詢。
其他人也在看
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 5 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 1 天前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」 醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，對比前台北市長柯文哲找無金流，羈押了1年、7000萬交保，這群人詐騙45億最後15萬交保，在台灣好好的讀書有什麼用。由柬埔寨華人陳志主導的「太子......風傳媒 ・ 1 天前
黃明志15年女友陪投案！正面照曝…網讚：神似越南林志玲
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，今（5）日凌晨在律師和交往15年的女友Sarah陪同下到警局投案。值得注意的是，Sarah清秀的外型，也意外成為焦點。民視 ・ 1 天前
多年顧年邁母 「千萬信託」被獨漏 弟殺姐稱：太衝動
新北市三重發生一起駭人聽聞的殺人案件，肇因於家族千萬元信託金爭議。嫌犯因不滿年邁母親將千萬元資產設立信託，卻將受益人僅限於姊妹兩人而未包含自己，憤而持刀攻擊姊姊致死。據鄰居表示，平日嫌犯常照顧90多歲的母親，表現熱心友善，此次暴力行為令人震驚。事後嫌犯坦承行為太過衝動，對此深感後悔，但家庭已因此悲劇而支離破碎。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
停砍軍公教年金首戰結果出爐！翁曉玲喊年改必踩煞車 李來希曝院會決戰時程
民進黨政府推動軍公教年金改革（年改）政策至今上路超過7年，所得替代率將逐年減少1.5%，引發退休軍公教團體不滿。在國民黨將「停砍年金案」列為本會期優先法案後，立法院司法及法制委員會（司委會）今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，會中朝野立委激烈交鋒，民進黨團指控司委會召委、國民黨立委翁曉玲「沒收討論」；翁曉玲則強調錯誤的年改政策必須踩煞車。......風傳媒 ・ 1 天前
太子集團詐騙帝國崩壞！價值45億豪宅名車全被扣 一圖秒懂犯罪組織結構
北檢偵辦柬埔寨「太子集團」在台涉洗錢與線上博弈等案件，近日共拘提24名被告到案，其中，包括天旭國際科技負責人王昱棠、人資主管辜淑雯、幹部李守禮、邱子揚和涂姓成員遭聲押，而本月5日，辜淑雯遭聲押禁見獲准，這也是全案首位被收押的被告。而全案人物綜複雜，成員眾多，不難看出「太子集團」龐大的詐騙帝國，24名被告中，5人遭聲押，16人分別交保，《三立新聞網》一圖讓你看懂「太子集團」犯罪結構網。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
不滿音量太大！吃燒肉毆打鄰桌2男客 林思宏怒嗆：我禾馨集團
禾馨醫療集團前營運長林思宏，今年2月間在北市某間韓式燒肉店用餐時，疑因不滿鄰桌客人聲音太大，先掐住其中1名男客人頸部，再朝另名男客人揮拳，過程中他不斷飆罵「幹X娘」等語句，還怒嗆自己是禾馨集團，事後對方提告傷害等罪，台北地檢署偵辦期間，雙方達成和解，被害人具狀撤告，檢方予以不起訴處分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
140億美元比特幣沒收！ 美港星泰追殺「太子」詐騙帝國
太子集團創辦人陳志，因涉嫌強迫勞動、詐騙，遭到美國制裁通緝，價值140億美元的比特幣等資產都被沒收。目前陳志仍持續失聯，為了徹底擊破這個跨國洗錢鏈，包括香港、新加坡、泰國當局也出手，包含沒收遊艇、豪車等，亞洲政府凍結的相關資產，總價值超過百億台幣。TVBS新聞網 ・ 1 天前
陳梅慧今冥誕！太子集團「19人交保」 粉專列生前事蹟惹鼻酸
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，台灣檢近日大規模搜索，昨（4）日拘提25名被告到案，其中有19名被告分別被以3萬至100萬元不等金額交保。對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」表示，今日是已故的金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，而她一直到過世前都在跟詐騙集團作戰，這樣的巧合讓不少網友感到鼻酸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【房地產週報】六都交易量狂跌26%！台北房價現「蛋黃軟蛋白硬」！北投暴漲12%超狂 建商很敢衝百億指標案上膛
台灣房市真的很兩極！10月六都交易量年減13.5%，今年前10月更慘跌26.6%，創史上第四低。央行從2020年連打七波管制，去年9月「金龍海嘯」威力超強，台北預售屋價格年跌近3%。最神奇的是房價出現「蛋黃軟、蛋白硬」！信義、大安精華區在跌，但北投、南港、萬華外圍區反而逆勢狂漲，北投單季暴漲12.86%，專家笑說「輝達真的有效」！雖然市場冷，但建商還是很敢衝，年底前北台灣有6個破百億指標案要推出。股市衝2.8萬點，但房市還在盤整，政策走向才是關鍵！Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
羅浮宮竊案嫌犯「竟是重機特技網紅」 同款逃亡坐駕直接露餡
據《衛報》報導，這起涉及價值8,800萬歐元（約合新台幣31.3億元）的皇室珠寶竊案，被形容為法國近年最大膽、最戲劇化的藝術品盜竊事件之一。根據法國司法單位透露，阿布杜拉耶出生於歐貝維利耶，案發6天後他隨即在家中被捕，目前面臨「組織性竊盜」與「犯罪共謀」的指控。該...CTWANT ・ 1 天前
陳志副手月砸百萬包養龍亨妹 誇「台灣妹最讚」！太子高層奢華生活全曝光
自柬埔寨起家的跨國詐騙集團「太子集團」在台的金流與招待網絡全面曝光。台北地檢署4日指揮法務部調查局、刑事警察局及大安分局兵分47路搜索全台據點，拘提25人到案，其中包括太子集團台灣最高階幹部王昱棠、特助李守禮與人資長辜淑雯等人，全案依《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》與賭博罪偵辦中。鏡報 ・ 1 天前
黃明志「遭金門跨年除名」損失百萬 縣府證實：原定壓軸改由他人頂替
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導馬來西亞歌手黃明志近日捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯命案。馬國警方昨（4）日將全案改往「謀殺」方向偵辦。黃明志在今（...FTNN新聞網 ・ 1 天前
仇恨房地產成台灣主流？工程師嘆房價一跌「全民賠錢」：加稅地主、底層受苦
中央銀行（央行）去（2024）年祭出被外界稱為「史上最嚴厲」第7波信用管制措施，衝擊房市交易量，以六都為例，據地政局統計，上（10）月六都建物買賣移轉棟數約近1.7萬棟，除創2018年以來同期新低外，全年減幅突破26%，是歷年新高。臉書粉專「工程師看政治」以「仇恨房地產，是國內的主流輿論。」為題發文指出，除談及房市外，也提及政府研擬，「國家總是以正義之名推動......風傳媒 ・ 8 小時前
太子集團涉洗錢45億 擁11戶豪宅+48車位 「在台操盤手」現身
太子集團涉嫌跨國詐騙遭搜索！警方在台47處行動，查扣高達45億不法資產，包含北市大安區11戶豪宅和48個車位，顯示其驚人財力。集團在台重要操盤手終於現身，包括涉協助洗錢的施姓、黃姓女子等人。檢調發現，太子集團在台涉四大違法，犯罪版圖更擴及帛琉，然而幕後首腦陳志仍在逃！TVBS新聞網 ・ 1 天前
獨／太子集團膽大妄為 洩密北檢公函…成為台籍4幹部羈押鐵證
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專案小組在美國公布起訴與制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗陳志購買的豪宅與超跑，...聯合新聞網 ・ 7 小時前
婦產科名醫林思宏又爆爭議！不滿鄰桌吵竟動粗 過往爭議一次看
知名婦產科醫師林思宏再陷爭議！繼詐保案、酒駕判刑後，他日前在台北市一間韓式燒肉店竟與鄰桌爆發肢體衝突。警方調查，林疑因不滿鄰桌聲音過大，竟掐住一名男子頸部並毆打另一人臉部，甚至對阻止的2名女子出言不遜。儘管雙方最終和解撤告，檢方也不起訴，但林思宏恐難擺脫爭議纏身的困境！TVBS新聞網 ・ 21 小時前