齊心聚光復 首場歲末祝福人氣旺

年末時刻，透過歲末祝福，回顧一年也安定人心，來看到花蓮光復這一場，別具意義，因為這是慈濟第一次，在光復舉辦歲末祝福，因緣來自今年的風災。這次志工再次進入光復，看到鄉親有了重新站起來的力量，擦掉難過淚水，展開笑顏，期許更好的未來。

光復鄉民 黃碧雲：「9月23日 那天是我們，現在在座的光復鄉民，一生的夢魘，我想到 我就會，眼淚就會流出來。」

滿屋爛泥中，志工找到一個鐵盒，裡頭是黃碧雲與老伴辛苦賺來的積蓄，其中還有上百枚的五毛錢。

「因為這個五毛錢，對我們來講 對慈濟來講，是一個慈善的起點。」

了解背後的意義，阿媽感謝志工幫忙，將五毛錢全數捐給慈濟，更在光復歲末祝福的場次，上台分享。

光復鄉民 黃碧雲：「好在有慈濟，給我們金錢 物資 以及人力，給我們光復鄉民的支援，相信我們，我們明天一定會更好。」

光復鄉民 李增慶：「這兩個 三個月來，我們接受很多大眾的資助，還有更多的心靈的感恩，我們沒有辦法表達，所以趁這個機會，我想說 我們災民的心聲，還是要表露一下。」

這是慈濟第一次在光復舉辦歲末祝福，地點選在光復商工，洪災期間的收容中心，也一度被淤泥淹沒，在志工協助清理下，校園逐漸恢復，慈濟也曾在此舉辦發放活動，如今，再度成為帶來祝福與希望的場所。

靜思精舍 德懷法師：「上人一直很關心，慈濟人就是，把上人這個關心 帶給大家，一直都是關心的，所以愛在光復，慈濟一直都在，沒有離開過。」

慈濟志工 黃麗雲：「我們希望 我們光復的鄉親，可以走過那個陰霾，走向新的一個希望，最重要的是 大家可以，快快樂樂 活在每一天。」

點亮心燈，為未來祈福，災後的光復，大家彼此陪伴、守護，注入重新出發的力量。

