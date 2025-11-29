齊柏林之名上太空！福衛八號首顆衛星成功發射 助台灣災防監測

福衛八號首顆衛星「齊柏林」日前成功發射升空，搭乘美國SpaceX獵鷹九號火箭，於台灣時間週六凌晨2時44分從美國加州范登堡基地升空，並在凌晨5時04分進入561公里高度的太陽同步軌道，正式開始執行繞行地球與光學取像任務。這顆衛星是台灣首個自製光學遙測衛星星系的第一顆，以紀念已故紀錄片導演齊柏林，並將為台灣提供高解析度的地表影像資料，應用於國土規劃、農業監測、災害應變及環境保護等領域。

齊柏林衛星發射成功。（圖／國家太空中心提供）

福衛八號首顆衛星在發射後約140分鐘成功進入預定軌道，開始執行任務。這次發射經歷了5次延期，原因包括發射行程衝突及火箭整備進度不如預期。先前原定27日凌晨2時18分升空，但在發射直播中，火箭倒數計時一直暫停在15分33秒，最終延至29日才順利升空。

看見‧齊柏林基金會董事齊廷洹透過影片表達了對這次發射的感動，他表示：「從今天開始，齊柏林它不再只是一個名字，它也不再只是一個人，它代表著台灣的精神，它代替我的父親從更高的視角守護著台灣，用看見這種力量創造改變。」齊廷洹的話語充分表達了這顆衛星對台灣及齊柏林精神傳承的重要意義。

齊柏林衛星進入太陽同步軌道執行任務。（圖／國家太空中心提供）

福衛八號計畫總共規劃8顆衛星，預計2031年全星系布建完成。其中包含6顆解析度1米的光學遙測衛星，以及2顆解析度小於1米的超高解析度衛星。與福衛5號相比，福衛八號不僅影像清晰度提升，採用星系運作模式也使地表資料更新頻率更高。

賴清德表示，福衛八號以更高解析度所收集的資料，將應用在國土規劃、農業監測、災害應變以及環境保護等領域。未來，齊柏林衛星將帶著更明亮的雙眼，讓台灣人用更清晰視野看見家園，持續守護這片土地。

