齊柏林基金會環境影展華山登場 多部紀錄片齊發揭示土地真相

▲「看見‧環境生活節」環境紀錄片影展，映後合照。(左至右分別為看見．齊柏林基金會執行長萬冠麗、守護我們的星球導演舒夢蘭、看見．齊柏林基金會董事齊廷洹)(圖：看見．齊柏林基金會提供)

看見．齊柏林基金會延續「用影像創造改變的力量」精神，於26 日在華山文創園區擴大舉辦第二屆「看見‧環境生活節」。本屆活動以「用影像見證、以行動守護」為核心，號召多家環境友好夥伴共同參與，透過「環境紀錄片影展」與「綠色市集」雙軌並行，展開一場文化、影像與永續行動的深度對話。

此次影展於華山光點電影院播映8部涵蓋生態與人文議題的佳作，吸引近800位民眾參與，現場座無虛席，後兩場活動更因民眾參與熱烈，緊急協調至大廳放映，展現大眾對環境議題的高度關注。映後座談共計6位導演出席與觀眾面對面，除《齊柏林環境紀錄獎》4位獲獎導演外，更邀請到名導詹家龍、蕭菊貞親臨分享。現場亦有40位來自外部教育團體的小朋友參與，透過影像的震撼與導演的對話，在下一代心中種下守護土地的種子。

影展片單多元且具省思意義，從歷時15年、跨越南北極拍攝的史詩鉅作《守護我們的星球》開始，帶領觀眾目睹全球暖化對極地的衝擊。緊接著走入微距與遷徙的世界，《讓蜜蜂回家》與《消失的紫斑蝶》分別從蜂農生活與台灣特有紫斑蝶的遷徙奇景中，揭示農藥與消費習慣對自然的結構性影響。人文紀實則由蕭菊貞導演的《南方，寂寞鐵道》擔綱，記錄南迴電氣化前的鐵道員傳承，以及沿線居民的生命縮影。

此外，影展也聚焦當代複雜的環境生態拉鋸戰，透過《鯨之聲》、《除蛙記》及《七股光電啟示錄》三連映，深入探討離岸風機對白海豚的干擾、外來種樹蛙入侵的威脅，以及光電開發與漁村永續的矛盾。最後則經典重映齊柏林導演的《看見台灣》，以飛鳥視角帶領觀眾重回2013年，反思人類開發對家園造成的疤痕。

其中特別播映由華新麗華贊助、記錄奇異果農夫心路歷程的《奇異果的選擇題》，主角「日光維他」農夫更現身分享第一線的耕作故事，與日常生活產生真實連結。

除了影廳內的視覺震撼，電影館前影像穿廊戶外綠色市集共匯集7個永續品牌、11個攤位，不但有國際品牌二手衣循環、大愛感恩科技、豪紳纖維科技等展示永續產品，更有多項免費綠色體驗—基金會藍曬手作體驗、「國土上的名偵探」環境教育闖關；全家便利商店則展示 Let’s Cafe 的循環之旅，讓民眾了解循環杯機制；犀牛盾則提供回收手機殼熱壓吊飾體驗，賦予廢棄物二次生命。現場更設有打卡好禮與知識問卷挑戰，完成任務即可獲得限量好禮，讓環境知識好玩不枯燥，邀請大家把「看見」化為行動，實踐綠生活。

此次生活節能成功辦理，感謝多家企業對基金會守護環境的響應，包含華新麗華、全家便利商店、工研醋及永豐餘消費品實業。基金會執行長萬冠麗表示，「生活節不只是一天的相聚，而是希望每一份因影像產生的感動，都能延續成守護台灣的具體行動，讓美好的環境在日常生活中持續蔓延。」