齊柏林特展同台 李四川盼彭啟明放寬疏洪道種樹法令

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國民黨新北市長參選人李四川盼能放寬河川疏洪道種樹法令。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨新北市長參選人李四川10日受邀參加齊柏林基金會位於淡水的齊柏林空間展場年度特展「RE見：齊柏林俯瞰台灣」，環境部長彭啟明上台致詞時表明要承繼齊柏林的遺志，守護美麗台灣，並且會多種樹美化台灣，李四川上台時以自己在台北市副市長任內遭遇的種樹困境，盼彭啟明協助放寬河濱種樹的法令。

李四川指出，他很認同彭啟明所提種樹增加台灣綠化的理念，但他以自己在北市副市長任內，曾經遇到一位董事長願意捐贈一千棵櫻花樹為例，他原本想要種在淡水河或基隆河岸，提供騎自行車或是散步的市民朋友，在夏天大太陽時的遮蔭。但是水利工程處回覆，現有法令規定行水區不能種樹，頂多只能「少一棵、種一棵」，他還開玩笑說「那就當成是樹自己長出來的不行嗎？」

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李四川對著彭啟明說，台北市的基隆河與淡水河沿岸，自從基隆河中上游設置員山仔分洪道以後，已經減輕基隆河和淡水河中下游的水患壓力，所以應該要適度放寬疏洪道兩側種樹的法令規範，不然光是在馬路人行道旁種樹，生存也比較困難。

環境部長彭啟明受邀參加齊柏林空間年度特展，表達會承繼齊柏林守護台灣的遺志。(記者翁聿煌攝)

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