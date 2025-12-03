齊柏林環境學習中心 評鑑優異

位於淡水的「齊柏林環境學習中心」獲環境部評鑑環境教育設施場所優異殊榮。（新北環保局提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

環境部國家環境研究院一一四年度環境教育認證，全國共卅四處環教設施場所與機構接受評鑑並於三日表揚，新北市有二處獲得肯定，分別為齊柏林環境學習中心榮獲環境教育設施場所優異殊榮，石門區阿里磅生態休閒農場榮獲合格成績。

新北市府環保局表示，為提供民眾更多元完善的環境教育學習資源，將持續輔導轄內環境教育設施場所與機構，深耕環境永續觀念，持續擴大環境教育影響力。

環保局指出，位於淡水的齊柏林環境學習中心以永續、扎根、傳承、志業為核心理念，延續已故導演齊柏林的精神，透過影像、互動展示與體驗課程，帶領民眾從空中視角重新認識台灣的自然之美與環境變遷。

齊柏林環境學習中心並開設多元環境教育課程，如「典藏台灣」、「從空中看台灣—減廢生活篇」、「飛閱城市─默默承受的角落」等，近期更與淡水老街結合，發展「老街解密」環境教育課程，讓環境教育更貼近生活，深受學校及民眾喜愛。

看見‧齊柏林基金會執行長萬冠麗表示，齊柏林環境學習中心成立初衷，就是希望延續齊柏林導演用影像喚起大家對這片土地的關心，七年來一步步努力，讓更多人透過看見台灣的美麗與傷痕，進而願意採取行動。

環保局表示，位於石門的阿里磅生態休閒農場則兼具濕地動植物保育及環境教育兩大工作方向，並與北海岸在地夥伴合作，實踐「里山生活模式」，推動人與自然共生共榮的理念，透過教育與體驗活動，引導人們理解生態價值，培養對大自然的尊重與愛護，為在地生態教育注入更多活力。