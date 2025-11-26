齊柏林衛星升空再延期 火箭新發射時間為11/29凌晨

國家太空中心(TASA)第一個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆衛星「齊柏林衛星(FS-8A)」，原定台灣時間今(27)日凌晨2時18分搭乘SpaceX的獵鷹九號火箭升空，不過，在發射直播中，火箭倒數時刻一直暫停在15分33秒。稍後SpaceX即宣布，為確保火箭跟衛星安全，取消今日發射，但已確認火箭與衛星目前均維持良好的健康狀態。

依據 SpaceX 社群貼文及直播節目中說明，火箭在準備發射的過程中，任何微小的狀況都可能影響發射任務的安全，發射團隊還需要更多時間確認，因此取消本日發射；該班次火箭新的發射窗口，預計將延後至台灣時間11月29日凌晨2時18分。

TASA表示，台灣的發射直播節目，也延至當日（11月29日）凌晨2時重新開播；目前將持續掌握進度，即時更新後續動態，在美國加州范登堡太空軍的福八整測團隊也將持續待命，關注火箭整備及衛星健康狀態。

