齊柏林衛星升空通聯 卓榮泰：台灣有能力前進太空

（中央社記者賴于榛台北29日電）福衛八號首顆衛星「齊柏林」在台灣時間今天凌晨搭乘SpaceX火箭自美國順利升空，並在10時42分首度通過台灣並與台灣通聯。行政院長卓榮泰在臉書表達感動振奮，強調台灣有信心也有能力向太空前進。

福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系，第1顆衛星（FS-8A）由總統賴清德命名為「齊柏林」。卓榮泰在臉書表示，福衛八號齊柏林衛星在凌晨2時44分順利發射升空，並成功與地面站通聯，同時在上午10時42分首度通過台灣，讓人非常感動又振奮。

卓榮泰說，福衛八號是台灣第一個自製的衛星星系，由8顆高解析度光學遙測衛星組成，代表太空三期計畫的努力正在陸續開花結果。

他也表示，感謝為這次研製及發射的產官學研團隊、國人的支持，台灣做得到，有信心也有能力向太空前進。

根據國科會資訊，福衛八號共有8顆光學遙測衛星，包含6顆原始解析度1米的光學遙測衛星、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星，自今年起逐年發射，預計2031年布建完成。相較福衛五號原始解析度2米，福衛八號的解析度更高，預計以星系方式運作，使地表取像更頻繁、也更清晰。(編輯：黃瑞弘)1141129