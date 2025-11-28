齊柏林衛星升空 總統：台灣邁向太空新時代重要一步
（中央社記者趙敏雅台北29日電）福衛八號首顆衛星「齊柏林」在台灣時間今天凌晨搭乘SpaceX火箭自美國發射升空，總統賴清德表示，這不僅是福衛八號的起點，更是台灣邁向太空新時代重要一步，政府將持續攜手產學研界，大力發展太空產業，讓台灣成為國際太空產業鏈中不可或缺的關鍵角色，打造新的「護台神山」。
福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系，第1顆衛星（FS-8A）關鍵元件自製研發比率達84%，由賴總統命名為「齊柏林」，期望已故導演齊柏林的精神延伸至太空，守護台灣、觀照世界。
歷經運載火箭5度延期，齊柏林衛星今天凌晨2時44分，搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號（Falcon 9）火箭Transporter-15航班發射升空。
賴總統透過影片表示，齊柏林衛星升空，不僅是福衛八號的起點，更是台灣邁向太空新時代重要一步。去年他在就職演說上提出「競逐太空、探索海洋」國家發展方向，因為他相信勇敢探索未知的太空，台灣就會更有自信，在世界舞台上昂首前行。
賴總統說，齊柏林衛星將與後續升空的衛星構成緊密對地觀測網絡，以更高解析度蒐集的影像資料，將應用在國土規劃、農業監測、災害應變以及環境保護等領域，提升人民生活福祉、強化國家安全，讓台灣更有力量面對各項挑戰。
賴總統強調，太空時代已經來臨，台灣除了自製衛星，也積極建置國家發射場，來具備自主入軌火箭的能力，未來政府會持續跟產學研各界攜手合作，大力發展太空產業，讓台灣成為國際太空產業鏈中不可或缺的關鍵角色，打造新的「護台神山」。
賴總統表示，謝謝所有為台灣太空產業努力的人，感謝投入福八計畫的工作團隊及產學研夥伴，願齊柏林衛星在太空中持續守護台灣、記錄台灣，也讓世界看見台灣的夢想、勇氣與光芒。
國科會主委吳誠文說，齊柏林衛星代表台灣善用科技實力進軍太空產業，國內廠商能累積寶貴的技術能量與飛行履歷，鍛鍊進入太空產業的實戰能力，而未來衛星影像的多元應用與加值服務，有助拓展台灣太空產業的新商機。
吳誠文指出，近年來太空已成為各國科技與戰略競逐的重要領域，各國政府積極布局，台灣也持續前進，調整太空發展策略，促進太空產業升級，讓太空科技能更全面地守護國家安全與人民福祉。
吳誠文表示，感謝總統與行政院支持，修正版的第3期國家太空科技發展長程計畫，已在10月正式核定，計畫期程從2028年延長至2031年，在遙測衛星、低軌通信衛星、入軌火箭等關鍵領域，將為台灣未來的科技及產業發展奠定厚實基礎。（編輯：徐睿承）1141129
