齊柏林衛星升空「順利通聯12分鐘」 10:42通過台灣上空

齊柏林衛星通過台灣上空。TASA提供



今（11/29）日凌晨2時44分，台灣首顆自製光學遙測衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號（Falcon 9）火箭的Transporter-15航班成功發射升空，並順利進入預定軌道，還和台灣地面站通聯達12分鐘，稍早已於10時42分通過台灣上空。

福衛八號衛星是台灣自製的首個光學遙測衛星星系，包含8顆高解析度衛星，其中「齊柏林衛星」為第一顆發射升空的衛星。行政院長卓榮泰在臉書發文指出，「『齊柏林衛星』今天凌晨2時44分順利發射升空，並成功與地面站通聯，在稍早10時42分首度通過台灣，我們非常感動又振奮！」

卓榮泰特別感謝為這次研製及發射的產官學研團隊及國人的支持，「台灣做得到，我們有信心、有能力，向太空前進！」

齊柏林衛星首度與台灣通聯。TASA提供

國家太空中心（TASA）主任吳宗信表示，齊柏林衛星於5時04分成功發射，並於5時34分與位於挪威的海外地面站首次通聯，隨後於上午10時42分首度通過台灣上空，並與台灣地面站進行12分鐘的通聯，確認衛星的電力、姿態控制及電腦系統運作正常。

吳宗信說，齊柏林衛星目前仍處於安全模式，希望能在接下來這幾圈軌道內切換至正常工作模式。後續作業規劃上，預計在未來一週內啟動光學酬載，逐項驗證內部各元件與功能。約在三個月後，可望開始進行取像。

TASA指出，齊柏林衛星順利入軌及通聯後，預計一週內開啟星象儀、慣性測量姿態估算及導航功能，一個月內嘗試下載衛星健康狀態等資料，並執行太陽感測器、磁力計、陀螺儀、反應輪等驗證後，開始上傳取像指令。

