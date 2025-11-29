齊柏林衛星升空 首度俯瞰台灣
歷經5次發射延宕，福衛八號首顆「齊柏林衛星」，於台灣時間29日凌晨2時44分搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班發射成功，並於5時04分進入任務軌道，5時34分首度與挪威海外地面站通聯，上午10時42分首度通過台灣上空，並與台灣地面站通聯，「報平安」長達12分鐘，已確認衛星電腦電力等狀態都符合預期。
國家太空中心主任吳宗信表示，目前衛星與台灣地面站的通聯情形良好，整體狀況都在預期內。最關鍵的衛星電腦、電力系統控制均運作正常，且衛星姿態已大致穩定，衛星電量也穩定上升，代表充電功能正常運作，後續會依序進一步測試主、備援電源路徑。
吳宗信提到，齊柏林衛星仍處於安全模式，希望能在接下來幾圈軌道內切換至正常工作模式。預計未來一星期內啟動光學酬載，逐項驗證內部各元件與功能，約3個月後，可望開始取像。
福衛八號由國家太空中心結合國內產學研界自主研發，包含6顆原始解析度1米、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星。自今年起逐年發射，預計2031年全星系布建完成。
賴清德總統強調，未來政府會持續跟產學研界合作，大力發展太空產業，讓台灣成為國際太空產業鏈中不可或缺的關鍵角色。
齊柏林之子齊廷洹則透過影片表示，「齊柏林」不只是一個名字、一個人，而是代表一種台灣精神，這顆衛星正代替父親，從更高的視角守護台灣。
