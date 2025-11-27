齊柏林衛星又遇「亂流」 改到29日凌晨發射
[NOWnews今日新聞] 齊柏林衛星發射再度延後，國家太空中心（TASA）今（27）日凌晨直播衛星發射，但直播畫面卻停在倒數時刻「15分33秒」，為確保保火箭跟衛星安全，取消今日發射，改到11月29日凌晨2時重新發射並重新直播。太空中心主任吳宗信表示，火箭發射過程複查，判斷一小時內無法修復後，就決定取消今日發射，團隊持續待命。
第一個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆衛星「齊柏林衛星(FS-8A)」，原定凌晨2時18分搭乘SpaceX的獵鷹九號火箭Transporter 15班次升空，不過，在發射直播中，火箭倒數時刻一直暫停在15分33秒。稍後SpaceX即宣布，為確保火箭跟衛星安全，取消今日發射，但已確認火箭與衛星目前均維持良好的健康狀態。
依據 SpaceX 社群貼文及直播節目中說明，火箭在準備發射的過程中，任何微小的狀況都可能影響發射任務的安全，發射團隊還需要更多時間確認，因此取消本日發射；該班次火箭新的發射窗口，預計將延後至台灣時間11月29日凌晨2時18分。
吳宗信說，火箭發射過程複雜，因為在整備過程發現狀況，且判斷無法在1小時內修復，考量火箭跟衛星健康狀態而取消發射，這是很常見的。發射直播節目，也延至當日（11月29日）凌晨2時重新開播；目前將持續掌握進度，即時更新後續動態，在美國加州范登堡太空軍基地的福八整測團隊也將持續待命，關注火箭整備及衛星健康狀態。
此為齊柏林衛星第六度發射日期變動，原訂本月11日發射，但在11月7日，接獲通知延12日同時段，後續又因疑似受到美國政府關門影響，美國聯邦航空總署（FAA）減少航班，限制美國時間早上6點至晚上10點時段禁止商業太空發射等大氣活動，取消發射，後續宣布改到20日發射；沒想到第發射前一天（19日），第四度延後至21日；但前一日（20日）宣佈第五次變更，因此才改今日凌晨。
