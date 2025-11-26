齊柏林衛星延後升空 火箭發射改11/29
記者郭曉蓓／臺北報導
臺灣首個自製光學遙測星系「福爾摩沙衛星八號」的首顆衛星「齊柏林衛星」，原定今（27）日凌晨升空，因SpaceX火箭準備過程異常，發射任務再度延期，最新預定發射時間為11月29日凌晨2時18分。國家太空中心(TASA)表示，火箭與衛星狀態目前均維持良好的健康狀態，團隊將持續待命，發射直播同步順延。
國家太空中心表示，TASA第一個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆衛星「齊柏林衛星(FS-8A)」，原定臺灣時間今日凌晨2時18分搭乘SpaceX的獵鷹九號火箭Transporter 15班次升空，但在發射直播中，火箭倒數時刻一直暫停在15分33秒。SpaceX宣布，為確保火箭跟衛星安全，取消今日發射，但已確認火箭與衛星目前均維持良好的健康狀態。
依據 SpaceX 社群貼文及直播節目中說明，火箭在準備發射的過程中，任何微小的狀況都可能影響發射任務的安全，發射團隊還需要更多時間確認，因此取消本日發射；該班次火箭新的發射窗口，預計將延後至臺灣時間11月29日凌晨2時18分。
TASA表示，臺灣的發射直播節目，也延至11月29日凌晨2時重新開播。目前將持續掌握進度，即時更新後續動態，在美國加州范登堡太空軍基地的福八整測團隊也將持續待命，關注火箭整備及衛星健康狀態。
福衛八號星系由TASA結合國內產學研界自主研發，包含6顆原始解析度1米、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星。自今年起逐年發射，預計2031年全星系佈建完成。相較2017年升空的臺灣首顆自製光學遙測衛星「福衛五號」原始解析度2米，福衛八號的解析度更高，並以星系方式運作，取像更清晰、更頻繁。
「齊柏林衛星」將與後續福衛八號衛星，構成緊密的對地觀測網絡，影像資料將廣泛應用於國土規劃、農業監測、災害應變、科技外交與環境保護等領域。除了主要的取像任務，齊柏林衛星還搭載了成功大學研發的「雙波段大氣瞬變影像儀與電子溫度密度儀」，用於電離層觀測與伽馬射線閃光研究。
