齊柏林衛星搭SpaceX火箭升空 29日上午通過台灣上空

歷經5度延期，運載福衛八號首顆衛星「齊柏林衛星」，以及來自台灣的5顆立方衛星的SpaceX獵鷹九號Transporter-15航班，終於在台灣時間29日凌晨2時44分順利升空，產官學研人士在國家太空中心全程緊盯。

國家太空中心主任吳宗信表示，「中午開始就開始緊張了，還是會緊張，以前因為做火箭，很多HotFire（點火）飛行測試其實看很多了，不過這個，真的自己的baby在上面的時候，還是會緊張。」

火箭升空3分鐘後整流罩脫離、8分鐘後完成第1節火箭回收，3點38分，510公里軌道，立方衛星陸續入軌；5點4分，齊柏林衛星脫離火箭，進入預定的561公里軌道。

國家太空中心佐理工程師黃振瑋指出，「已經確定部署出去了。」

國家太空中心光學酬載組組長黃柏瑄則表示，「緊張，因為其實火箭升空，對我們光學是很嬌貴的，它是一個很嚴苛的過程。」

齊柏林衛星順利入軌，依運行軌道，5時34分首度與位在挪威的海外地面站通聯，初步確認衛星健康。

吳宗信指出，「通聯的時間大概11分50幾秒，它都有正常抓到資料，基本上看起來衛星滿健康，一個很重要確定是，太陽能板已經有展開了，因為已經有看到太陽能板，就是這個電流、這個電已經有電進來了。」

齊柏林衛星10時43分通過台灣上空，與台南的地面站通聯12分鐘，再次確認衛星健康。

吳宗信表示，接下來會利用與地面站通聯時，持續傳送指令，逐步穩定衛星狀態。而福八星系採依序研製，從今（2025）年起逐年發射，預計2031年全星系佈建完成，到時可提供每天多次再訪與全球覆蓋的衛星影像。