齊柏林衛星明凌晨升空 太空中心通宵直播

[NOWnews今日新聞] 齊柏林衛星延後5次總算發射！我國第一個自製衛星星系「福衛八號」的第一枚衛星「齊柏林衛星」（FS-8A），即將在台灣時間27日（四）凌晨 2:18搭乘太空探索公司SpaceX的獵鷹九號Transporter-15火箭升空，在福衛五號升空後相隔八年再度升空，將提空解析度更高的照片，從太空看見台灣。太空中心將在明日凌晨2點至5點在FB、YT提供直播，邀請太空迷、衛星迷、齊柏林迷一起熬夜見證。

福衛八號任務將由8顆衛星組成，衛星為依序研製、今年起逐年升空，預計2031年佈建完成，將每日訪台灣3次建構比現在運行的福衛五號更清晰的影像。第一顆發射的衛星，由賴清德總統命名為「齊柏林」，希望把齊柏林導演生前用空拍影像記錄台灣的視野，延伸到太空變成守望台灣的眼睛；後續衛星資料將應用在國土規劃、農業監測、災害應變與環境保護等。

我國太空中心將在明日凌晨直播衛星發射至入軌的整段流程，除火箭升空畫面外，也搭配SpaceX發射畫面，同步製作直播節目，內容涵蓋火箭與衛星科普知識講解、福衛八號計畫歷程回顧、產業代表訪談等，歡迎國人共同關注。

火箭升空後，預計發射3分多鐘後進行整流罩分離，8分鐘後回收火箭，54分鐘後開始於510公里軌道釋放5顆臺灣的立方衛星，105分鐘後點火前往561公里軌道，並且衛星預計在台灣時間約4時38分與火箭脫離，進入高度561公里、執行對地表取像之光學遙測任務的太陽同步軌道。

齊柏林衛星還搭載了成功大學物理系教授陳炳志帶領團隊研發的「雙波段大氣瞬變影像儀（DIAT）與電子溫度密度儀（TeNeP）」，進行電離層觀測，以及地面伽馬射線閃光（TGF）起源與觸發機制研究。

另，同班次火箭還搭載了5顆台灣自製立方衛星，分別為TASA新創追星計畫委由創未來科技、鐳洋科技和芳興科技打造的「鐘雀1號」、「黑鳶1號」及「信天翁1號」，以及國科會補助成大、臺大、臺科大、淡江大學共同研發的Lilium-2、Lilium-3。本次任務可望將驗證多項我國自主研發的技術，包括衛星高頻通訊、星際通訊、智慧遙測、電能推進、展開機構、離軌控制等功能。

然而，齊柏林衛星發射是一波三折，原訂本月11日發射，但在11月7日，接獲通知延12日同時段，後續又因疑似受到美國政府關門影響，美國聯邦航空總署（FAA）減少航班，限制美國時間早上6點至晚上10點時段禁止商業太空發射等大氣活動，取消發射，後續宣布改到20日發射；沒想到第發射前一天（19日），第四度延後至21日；但前一日（20日）宣佈第五次變更，到27日凌晨。

