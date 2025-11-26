齊柏林衛星明凌晨2:18發射！ 太空中心粉專、 YouTube全程直播
〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣首個自製星系福衛8號的第1顆「齊柏林衛星」(FS-8A)，預計於台灣時間11月27日凌晨2時18分，搭乘SpaceX獵鷹9號的Transporter-15火箭航班，自美國加州范登堡太空軍基地發射升空，預計台灣時間約4時38分與火箭脫離，進入高度561公里、執行對地表取像之光學遙測任務的太陽同步軌道。
備受期待的齊柏林衛星延後4次後，將於27日凌晨時間發射，國科會表示，發射過程將在國家太空中心(TASA)的臉書粉專與YouTube頻道直播，內容涵蓋火箭與衛星科普知識講解、福衛8號計畫歷程回顧、產業代表訪談。
國科會表示，載齊柏林衛星的Transporter-15火箭，預計發射3分多鐘後進行整流罩分離，8分鐘後回收火箭，54分鐘後開始於510公里軌道釋放5顆台灣的立方衛星，105分鐘後點火前往561公里軌道，齊柏林衛星則預計於發射140分鐘後(約台灣時間凌晨4時38分至4時41分之間)進入任務軌道。
國科會指出，福衛8號星系計畫是2019年起經歷3任計畫主持人接力與重重關卡，由TASA結合國內產學研界自主研發，包含6顆原始解析度1米、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星，自今年起逐年發射，預計2031年全星系佈建完成，相較2017年升空的台灣首顆自製光學遙測衛星「福衛5號」原始解析度2米，福衛8號的解析度更高，並以星系方式運作，取像更清晰、更頻繁。
國科會指出，齊柏林衛星將與後續福衛8號衛星，構成緊密的對地觀測網絡，影像資料將廣泛應用於國土規劃、農業監測、災害應變、科技外交與環境保護等領域，該衛星還搭載成大物理系教授陳炳志團隊研發的「雙波段大氣瞬變影像儀(DIAT)與電子溫度密度儀(TeNeP)」，進行電離層觀測，以及地面伽馬射線閃光(TGF)起源與觸發機制研究。
福衛8號為這次的主酬載，同班次火箭還搭載了5顆台灣自製立方衛星，分別為TASA新創追星計畫委由創未來科技、鐳洋科技和芳興科技打造的「鐘雀1號」、「黑鳶1號」及「信天翁1號」，以及國科會補助成大、台大、台科大、淡大共同研發的Lilium-2、Lilium-3。
國科會表示，這次任務可望將驗證多項我國自主研發的技術，包括衛星高頻通訊、星際通訊、智慧遙測、電能推進、展開機構、離軌控制等功能。
更多自由時報報導
對獎了！9-10月統一發票千萬獎「25834483」 完整獎號看這裡
台積電為何拖快一個月才告洩密羅唯仁？ 財經網紅解析原因
台積電打破沉默！今對前資深副總羅唯仁提告
國軍上將人事調整再傳變化 海軍司令唐華上將有「動」的跡象
其他人也在看
嫦娥六號帶回月背土壤黏黏的？陸科研團隊破解黏性之謎
大陸中國科學院地質與地球物理研究所研究員祁生文團隊，基於嫦娥六號月壤樣品研究，系統揭示月球背面月壤表現出較高黏性特徵的物理機制。相關研究成果已於24日在線發表於國際學術期刊《自然·天文》，首次從顆粒力學角度完整闡釋嫦娥六號月壤黏性的科學謎題。中天新聞網 ・ 1 天前
中國首次應急發射飛船前往天宮空間站
中國首次應急發射神舟二十二號飛船前往天宮空間站。目前，那裡有三名航天員，但沒有安全可用的飛船將其送回地球。起因是，之前的一艘神舟二十號飛船發現舷窗玻璃有細裂紋。德國之聲 ・ 16 小時前
香港2028年將發射「月閃」 有望成全球唯一環月觀測設備
香港大學太空研究實驗室執行主任蘇萌近日接受媒體採訪時透露，香港將在2028年前後發射首顆月球軌道探測器「月閃」，用於觀察月球上的流星。「十五五」期間，香港將繼續深度參與嫦娥七號、嫦娥八號、天問三號等國家重大航天工程。中天新聞網 ・ 20 小時前
國家核心關鍵技術擬增至42項 加強保護軍工、太空等項目
國科會昨（24）日預告修正國家核心關鍵技術項目，由原本的32項擴增到42項，最主要考量就是台灣軍工與太空技術領域，已邁入產業化階段，須加強保護軍工、太空及軍民兩用等相關技術的營業秘密。公視新聞網 ・ 15 小時前
陸十五五規畫發豪語 要派衛星尋找「地球2.0」
大陸積極探索太空，央視報導，大陸「十五五」期間（二○二六至二○三○年）太空探源科學衛星計畫，擬發射四顆衛星，任務分別為探...聯合新聞網 ・ 5 小時前
星際客機運送太空人凸槌 NASA決縮減與波音合約
（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布，將縮減波音公司（Boeing）星際客機（Starliner）運送太空人的任務次數；下次星際客機飛往國際太空站的任務將不載人。中央社 ・ 1 天前
韓製火箭世界號27日凌晨發射 目前氣候條件良好
（中央社首爾26日綜合外電報導）韓國將在明天凌晨第4次發射自製火箭世界號（NURI，KSLV-II），目標是將次世代中型衛星3號及12顆立方衛星送至600公里高度。目前預計沒有會造成重大妨礙的氣象因素。中央社 ・ 1 小時前
影/ 陸十五五啟動太空探源計畫 將發射衛星尋找「第二顆地球」
大陸中國科學院國家空間科學中心24日在空間科學先導專項最新亮點成果發布會上宣布，「十五五」期間將組織實施太空探源科學衛星計畫，發射4顆衛星探索宇宙起源、空間天氣起源、生命起源等重大前沿問題，力爭在宇宙黑暗時代、太陽磁活動週、系外類地行星探測等領域實現新突破。中天新聞網 ・ 1 天前
諾貝爾獎得主奎洛茲談教育 應助學生學會提問
（中央社記者許秩維台北24日電）諾貝爾物理學獎得主奎洛茲（Didier Queloz）今天在台師大演講表示，真正的教育應幫助學生學會提問、勇於探索，而科學是連結人類與未來的橋梁，教育則是這座橋的根基。中央社 ・ 1 天前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 18 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 19 小時前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 1 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 4 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 17 小時前
烏兵傷殘慘重.舉國苦撐 川普斡旋要鉅額謝金
僅有美俄參加的烏戰和平協議，能讓烏克蘭人甘願接受嗎？美烏在日內瓦協商，同一時間俄羅斯狂轟猛炸烏克蘭各地，一周內造成烏克蘭數十人罹難。三年多來戰爭讓烏克蘭青壯年階層付出慘重代價，許多失去肢體退伍的傷殘士兵，等國家補助製作義肢，已有8萬人在排隊，現在起可能要等到10年後才有義肢。美國總統川普卻一再批評烏克蘭對美方斡旋不知感謝，美國甚至要求從重建烏克蘭的俄羅斯凍結資產利潤中獲取50%的回報。川普政府此舉，讓美國前國務卿凱瑞批評「令人作嘔」。儘管面臨國內外的巨大反對，烏克蘭總統澤倫斯基仍需在川普開出的，本週四11月27日的期限前做出回應。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 6 小時前