齊柏林衛星發射再延後！ 延至11月29日凌晨升空

齊柏林衛星將延至台灣時間29日凌晨2時18分發射。（翻攝自臉書國家太空中心 TASA）

台灣自製光學遙測衛星，屬於「福衛八號」星系的首顆衛星「齊柏林衛星（FS-8A）」原訂於今（27日）凌晨2時18分搭乘美國火箭升空，但卻在倒數15分33秒時暫停，美國太空探索公司（SpaceX）宣布取消當日任務。台灣國家太空中心（TASA）確認，目前衛星與火箭均狀態良好。將排定台灣時間29日凌晨2時18分發射。

終止操作為常見程序 太空中心強調安全第一

SpaceX和TASA說明，火箭在進行氧化劑填充期間需維持極低溫狀態，若任何參數異常，都會立即暫停倒數以保障安全。這類倒數中止操作，在全球太空任務中屬常見做法。過往台灣衛星發射也曾遇過類似情況。

廣告 廣告

太空中心工程師指出，「齊柏林衛星」預計進入高度561公里之太陽同步軌道，由於該軌道特性，發射窗口每日僅約57分鐘，若無法在時間內完成發射，就必須順延一兩天至下一可行日期。研判本次延後，是因SpaceX根據以往經驗，認為火箭發射問題無法在今日窗口內解決，故決定延後48小時。

此外，原預計搭乘同航班的5顆自製立方衛星也將隨新窗口重新安排發射。

齊柏林衛星屬福衛八號 目標2031年完成星系佈建

「福衛八號」為台灣首個自主研發的光學遙測衛星星系，規劃發射6顆解析度1米、2顆原始解析度小於1米的高解析度衛星。齊柏林為第一顆，預計自今年起逐年發射，2031年全星系布建完成。目的是提升台灣遙測能力、密集監測環境與地表變化。

TASA表示，雖然這次任務再次延期，但衛星健康狀態良好，團隊將持續追蹤後續整備與發射準備，並在29日準時重啟發射直播。

更多鏡週刊報導

香港宏福苑大火！37歲殉職消防員過往經歷曝光 同袍哀悼：落更喇

香港宏福苑8棟樓2000戶！惡火釀44死 住戶曝鄰居多長者「被通知才知要逃生」

香港宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣