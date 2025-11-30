齊柏林衛星發射成功！將點燃低軌衛星產業鏈 台廠太空族群準備起飛
台灣第一顆自主打造的光學遙測衛星齊柏林衛星（福衛8號、FS-8A），11月29日順利升空進入561公里運行軌道服役。事實上，福衛8號星系共計有6+2顆低軌衛星，將於今年度起陸續入軌、2031年發射完畢，齊柏林衛星的成功，不只讓台灣太空產業邁向全新篇章，也意味台灣一條龍低軌衛星產業鏈正式進入國際賽道。
這次與齊柏林衛星同行者，還有多顆台製立方衛星，包括「鐘雀1號」（創未來科技）、「黑鳶1號」（鐳洋科技6980設計）、「信天翁1號」（芳興科技研製），以及成大、台大、台科大、淡江共同打造的Lilium-2、Lilium-3。這場集體亮相，正式向世界宣告，台灣已具備低軌衛星完整研製能力。
福衛8號首顆FS-8A的核心元件自製率高達84%，涵蓋結構、電源、熱控、航電、酬載等關鍵次系統。未來，逐次發射的衛星星系、以及其他衛星群計畫將會再進一步提升本土化比例。齊柏林衛星背後的經濟戰略意義在於：要讓台廠取得「太空飛行履歷」進入國際供應鏈。
在製造端，漢翔（2634）負責福衛8號的衛星結構設計與製造，確保衛星能在極端太空環境下穩定運作。仁寶（2324）則從PC大廠跨足太空物聯網（IoT），負責低軌衛星終端設備與應用方案。
這次與齊柏林衛星一起升空的芳興科技「信天翁」立方衛星，其所酬載的太空級TDI影像感測器正是由原相（3227）研製。這款感測器是遙測任務的「眼睛」，負責高精度影像擷取。原相成功讓TDI（時間延遲積分）技術達到太空規格，代表台灣在高階光學酬載領域將跨入國際市場，預計切入全球遙測設備的新藍海。
實際上，台灣的太空版圖早已成功打入馬斯克的SpaceX Starlink（星鏈）供應鏈。台揚（2314）提供衛星天線，昇達科（3491）供應地面站通訊模組；華通（2313）與台光電（2383）負責PCB電子基板；啟碁（6285）更承製低軌衛星路由器與整機模組；佐茂則是打進低軌衛星電池模組部分。以上都是Starlink核心供應鏈之一，也是與國家太空中心合作的50多家台廠中的班底。
地面設備方面，明泰（3380）負責地面接收站整機平台開發，包括雷達罩、散熱系統、天線陣列整合等。鐳洋（6980）具備陣列天線設計、立方衛星整測能力，此外，在通訊與UT（終端接收器）市場，稜研科技、得安科技、虎門科技（6791）、攸泰科技（6928）投入積極。
射頻元件由星相科技、宥相電波提供高頻、高功率RF模組；材料與酬載方面，朗辰科技開發Ka-band波束成型晶片，也已通過輻射測試。而宏誠動力打造福衛8號抗輻射多層金屬塗層，更將提高衛星壽命。在衛星太陽能模組領域，立創光電扮演關鍵角色，齊柏林衛星所使用的太陽能模組正是由其供應，它已通過溫度循環、振動、輻射等太空等級測試。
當全球低軌衛星經濟正要高速發展之際，台灣也從衛星結構、酬載感測器、天線、PCB、通訊模組、地面站到材料等領域，一步步打造出完整的低軌衛星供應鏈。隨著齊柏林衛星、立方衛星群成功升空並且順利將訊號傳回台灣，這不僅是一項科研成果，更是台灣正式踏入全球太空產業鏈的起跑訊號。
更多鏡報報導
台灣拚低軌衛星產業鏈 下一個兆元題材正在強勢成形
千億大商機／物理AI機器人是下一波印鈔機 台灣卡位變現力強AI供應鏈
千億大商機／台灣機器人卡在四大痛點 RIA要幫忙打通機器人產業的奇經八脈
其他人也在看
齊柏林衛星順利入軌 午前首度通過台灣上空
[NOWnews今日新聞]福衛八號第一顆「齊柏林衛星」，於台灣時間今（29）日凌晨2時44分搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班升空，5時04分釋放進入預定軌...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
競逐太空！福衛八號齊柏林衛星發射成功 賴清德：打造新護台神山
[Newtalk新聞] 福衛八號星系首顆衛星「齊柏林衛星」今（29）日凌晨順利升空入軌，象徵臺灣自製衛星能力的重要里程碑。總統賴清德為發射轉播活動預錄致詞影片，強調福衛八號是我國第一個自製的衛星星系，而「齊柏林」成功打頭陣，不僅標誌臺灣邁向太空新時代，也將為國土規劃、農業監測、災害應變與環境保護帶來全面提升，更肩負強化國安的重大任務。 賴清德指出，去年的就職演說中提出「競逐太空、探索海洋」的國家發展方向，如今太空時代正式到來。他強調，勇於探索未知，臺灣才能更具自信、在國際舞台昂首前行。 對於「齊柏林衛星」命名意涵，賴清德表示，齊柏林導演長年以影像守望臺灣，他期盼這份精神能延伸至太空，讓衛星繼續在軌道上守護土地、觀照世界。未來包括福衛八號後續衛星在內，將形成高解析度的緊密觀測網絡，全面提升國家韌性。 賴清德同時宣示，臺灣不只打造自製衛星，也正積極建置國家發射場，以發展自主入軌火箭能力；政府將持續與產學研攜手，推動太空科技與產業發展，讓臺灣成為全球太空產業鏈不可或缺的關鍵供應者，「共同打造新的護台神山」。 他最後向投入福衛八號計畫的團隊與產學研伙伴致上謝意，並祝福齊柏林衛星順利執行任務，「新頭殼 ・ 1 天前
福衛八號齊柏林衛星發射成功 總統盼打造「新護台神山」
福衛八號「齊柏林衛星」今（29）日凌晨順利發射成功，賴清德總統針對發射轉播活動以錄影發表談話表示，這是臺灣第一個自製的衛星星系，更是邁向太空新時代的重要一步。未來政府會持續跟產學研各界攜手合作，大力發展太空產業，讓臺灣成為國際太空產業鏈中不可或缺的關鍵角色，打造新的「護台神山」。中時新聞網 ・ 1 天前
齊柏林衛星順利入軌！今10:42首度通過台灣上空
【記者趙筱文／台北報導】國家太空中心今（29）日宣布，福衛八號第一顆「齊柏林衛星」凌晨搭乘SpaceX火箭升空後順利進入預定軌道，清晨與海外地面站成功通聯並確認衛星健康狀態，預計上午10點42分首度通過台灣上空。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
「齊柏林衛星」今10：42通過台灣！齊廷洹：父親從更高視角守護台灣
台灣自主打造的福衛八號首顆衛星「齊柏林」升空！今（29）日凌晨2時44分，齊柏林搭載 SpaceX 獵鷹九號 Transporter-15 任務從美國順利發射，並於清晨約5時4分成功進入太陽同步軌道，預計於今上午10時42分首度通過台灣上空。「齊柏林」以台灣精神命名，承載著導演齊柏林守護土地的理念，如今換以太空視角守望台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影／NASA毅力號首度錄到火星「閃電」聲 但與一般人想像不太一樣
美國太空總署（NASA）「毅力號」火星探測車首次捕捉到火星大氣中的電活動，麥克風錄下沙塵暴肆虐時被捲起的細微「劈啪」聲，...聯合新聞網 ・ 1 天前
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 11 小時前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 13 小時前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感狠準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感狠準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 17 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 10 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前