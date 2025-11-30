齊柏林衛星發射成功！將點燃低軌衛星產業鏈 台廠太空族群準備起飛

福衛8號星系裡的首顆齊柏林衛星成功入軌，台灣低軌衛星產業鏈將迎來關鍵轉折點。圖／TASA

台灣第一顆自主打造的光學遙測衛星齊柏林衛星（福衛8號、FS-8A），11月29日順利升空進入561公里運行軌道服役。事實上，福衛8號星系共計有6+2顆低軌衛星，將於今年度起陸續入軌、2031年發射完畢，齊柏林衛星的成功，不只讓台灣太空產業邁向全新篇章，也意味台灣一條龍低軌衛星產業鏈正式進入國際賽道。

這次與齊柏林衛星同行者，還有多顆台製立方衛星，包括「鐘雀1號」（創未來科技）、「黑鳶1號」（鐳洋科技6980設計）、「信天翁1號」（芳興科技研製），以及成大、台大、台科大、淡江共同打造的Lilium-2、Lilium-3。這場集體亮相，正式向世界宣告，台灣已具備低軌衛星完整研製能力。

福衛8號首顆FS-8A的核心元件自製率高達84%，涵蓋結構、電源、熱控、航電、酬載等關鍵次系統。未來，逐次發射的衛星星系、以及其他衛星群計畫將會再進一步提升本土化比例。齊柏林衛星背後的經濟戰略意義在於：要讓台廠取得「太空飛行履歷」進入國際供應鏈。

在製造端，漢翔（2634）負責福衛8號的衛星結構設計與製造，確保衛星能在極端太空環境下穩定運作。仁寶（2324）則從PC大廠跨足太空物聯網（IoT），負責低軌衛星終端設備與應用方案。

從結構、光學、通訊到地面站，台廠全面投入太空國家隊，太空概念股後勢看俏。圖／TASA

這次與齊柏林衛星一起升空的芳興科技「信天翁」立方衛星，其所酬載的太空級TDI影像感測器正是由原相（3227）研製。這款感測器是遙測任務的「眼睛」，負責高精度影像擷取。原相成功讓TDI（時間延遲積分）技術達到太空規格，代表台灣在高階光學酬載領域將跨入國際市場，預計切入全球遙測設備的新藍海。

實際上，台灣的太空版圖早已成功打入馬斯克的SpaceX Starlink（星鏈）供應鏈。台揚（2314）提供衛星天線，昇達科（3491）供應地面站通訊模組；華通（2313）與台光電（2383）負責PCB電子基板；啟碁（6285）更承製低軌衛星路由器與整機模組；佐茂則是打進低軌衛星電池模組部分。以上都是Starlink核心供應鏈之一，也是與國家太空中心合作的50多家台廠中的班底。

地面設備方面，明泰（3380）負責地面接收站整機平台開發，包括雷達罩、散熱系統、天線陣列整合等。鐳洋（6980）具備陣列天線設計、立方衛星整測能力，此外，在通訊與UT（終端接收器）市場，稜研科技、得安科技、虎門科技（6791）、攸泰科技（6928）投入積極。

自製率超過8成的福衛8號帶頭升空，將為台灣低軌衛星元件模組拿下重要的太空飛行履歷。圖／TASA

射頻元件由星相科技、宥相電波提供高頻、高功率RF模組；材料與酬載方面，朗辰科技開發Ka-band波束成型晶片，也已通過輻射測試。而宏誠動力打造福衛8號抗輻射多層金屬塗層，更將提高衛星壽命。在衛星太陽能模組領域，立創光電扮演關鍵角色，齊柏林衛星所使用的太陽能模組正是由其供應，它已通過溫度循環、振動、輻射等太空等級測試。

當全球低軌衛星經濟正要高速發展之際，台灣也從衛星結構、酬載感測器、天線、PCB、通訊模組、地面站到材料等領域，一步步打造出完整的低軌衛星供應鏈。隨著齊柏林衛星、立方衛星群成功升空並且順利將訊號傳回台灣，這不僅是一項科研成果，更是台灣正式踏入全球太空產業鏈的起跑訊號。



