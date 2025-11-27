齊柏林衛星發射突取消 太空中心：搭載火箭SpaceX出現異常

福衛八號「齊柏林衛星（FS-8A）」原定於今（27）日凌晨2時18分，搭乘SpaceX火箭於加州范登堡太空軍基地發射升空，國家太空中心（TASA）全程直播，並邀請多位貴賓至新竹太空中心參與，包含國科會主任委員吳誠文、竹科管理局局長胡世民、陽明交通大學林奇宏校長等，總統賴清德也以影片的方式現身致詞。

不過就在直播時，太空中心突然宣布發射取消。太空中心指出，齊柏林衛星搭載的SpaceX火箭出現狀況，但齊柏林衛星本身狀態良好，將延後至2日後、29日凌晨2時18分再次嘗試發射。

太空中心說明，預計發射時間倒數至15分33秒時突然暫停，該階段可能是火箭正在填充氧化劑，因為液態氧低溫的狀況須嚴加監控，在發生狀況時能及早處置，因此推測是在填充液態氧的過程中，發現有異常情形而暫停。

除此之外，齊柏林衛星預計部署在距離地表561公里高的太陽同步軌道，發射窗口僅有57分鐘時間，太空中心推測，SpaceX判斷異常無法在57分鐘之內解決，只得延後發射時程。

2023年氣象衛星「獵風者」也發生過類似情形，在最後倒數階段發現火箭的監測數據異常因此取消，在2日後重新發射成功升空。

