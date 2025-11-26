齊柏林衛星發射臨時喊卡 延至29日發射

隸屬福衛號星系，由國家太空中心(TASA)研製的首顆衛星「齊柏林衛星」，原定台灣時間27日凌晨2時18分，要搭載SpaceX的Transporter-15火箭，從美國加州范登堡基地發射升空。不過在發射直播中，火箭倒數時刻一直暫停在15分33秒，稍後SpaceX宣布，為了確保火箭跟衛星安全取消發射，但已確認火箭與衛星目前均維持良好的健康狀態。TASA佐理工程師黃振瑋表示，應該是在填充液態氧的過程中，發現有異常的情況，才會把發射倒數做暫停。

齊柏林衛星發射突取消 太空中心：搭載火箭SpaceX出現異常

國家太空中心佐理工程師黃振瑋表示，「即使是像SpaceX這麼有經驗，他們還是會遇到火箭有異常的情況，但是只要緊急、盡快去做一些適當的處置，都還是可以盡量去降低它的問題。」

「齊柏林衛星」為福衛八號星系中的第一枚，這個星系由八顆衛星組成，將於未來數年陸續升空；相較於目前仍在服役的福衛五號，本次新衛星的影像解析度可達1米以下，並透過多衛星同步運作，大幅提升影像取像頻率與應用彈性，涵蓋防災、農業、地景變遷監測等多元領域。

總統賴清德說：「資料將應用在國土規劃、農業監測、災害應變以及環境保護，來提升人民生活福祉、強化國家安全，讓台灣更有力量面對各項挑戰，因此它被命名為齊柏林，希望齊柏林導演的精神可以延伸到太空，繼續守望台灣、觀照世界。

齊柏林衛星原定11月11日凌晨發射，卻先後兩度延期。第一次延期是SpaceX因為天候與火箭整備進度順延一天；第二次則因為美國聯邦航空總署(FAA)預算案卡關，而陷入行政停擺，從11月10日起全面禁止上午6時到晚間10時的商業發射活動。福衛八號發射時間無法移到夜間窗口，因此被迫延到27日。

國家太空中心主任吳宗信表示，「SpaceX他們需要更多的時間來確認整個的狀況，所以TASA團隊當然會持續地待命，等到整個發射的任務完成才會結束。」

所幸火箭與衛星目前都維持良好的健康狀態，預計台灣時間29日凌晨2時18分，將再次嘗試發射。