齊柏林衛星發射5度延宕 美方原因成最大阻礙
國家太空中心第1個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆衛星「齊柏林衛星(FS-8A)」，原定今（27）日凌晨2時18分搭乘SpaceX的獵鷹九號火箭Transporter-15班次升空，但卻疑似因火箭液態氧填充出現異常，且無法於短期內排除，因此由SpaceX宣布，發射計畫延後至29日凌晨2時18分。而這也是齊柏林衛星升空的第5度延後，最早訂於11日發射，卻因美國聯邦航空總署限制發射時間、SpaceX內部調整等因素，一路延宕至29日。
據悉，「齊柏林衛星」於10月7日從新竹國家太空中心起運送往美國，送抵美國後再進行約1個月的整備工作，最終拍定於11月11日，由SpaceX的火箭，負責協助將衛星發射升空，然而後續卻因美國聯邦航空總署限制火箭發射時間，導致僅能在美國當地時間上午10時18分發射的齊柏林衛星「延後發射」，首次延宕為11日延至12日，但後續又因相同原因，再從12日延至20日。
宣布延至20日後，又因為SpaceX的火箭回收設備調度等因素，SpaceX公告第三度延宕至21日發射，而後續發射同樣不順遂，SpaceX再度公告因天氣及火箭整備等因素，將第四度延宕至27日發射，然而時至27日，終於登上發射台，卻又傳出疑似火箭液態氧填充出現異常，且無法於「發射窗口」的57分鐘內排除問題，遂第五度公告延期，預計29日相同時間發射。
經歷多次延宕，是否影響我國衛星布局，太空中心表示，原即預計2025年第四季發射，遂目前仍於合約期限內，因此尚不影響星系佈局時程，我方將維持高度謹慎，確保衛星健康狀態，順利入軌。
而外傳本次衛星發射需耗費3億資金，外界也擔憂多次延宕是否要花費額外費用，所幸多次延宕皆為美方問題，因此我國無需花費額外費用，仍能依合約內容支付、完成發射。
其他人也在看
太空人無船可搭！中國急射神舟20號替代 中美太空競賽白熱化
神舟20號的受損，打亂了中國原先的太空人返航安排。隨著神舟20號的太空人經過9天的滯留後，於14日改搭神舟21號回到地球，留在天宮太空站進行半年任務的三名21號組員，則陷入恐怕沒船回家的窘境。中國於是25日發射神舟22號應急，所幸發射成功，太空站上的組員經過11天等待，也終於有了返航船隻待命。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
齊柏林衛星明凌晨升空 太空中心通宵直播
[NOWnews今日新聞]齊柏林衛星延後5次總算發射！我國第一個自製衛星星系「福衛八號」的第一枚衛星「齊柏林衛星」（FS-8A），即將在台灣時間27日（四）凌晨2:18搭乘太空探索公司SpaceX的獵...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
商業火箭澳洲成功發射 台灣晉陞太空：創新紀錄 (圖)
台灣晉陞太空集團澳洲公司ATSpace團隊27日在澳洲發射火箭成功。台灣晉陞指出，此次完成火箭發射任務，並創下澳洲商業火箭飛行高度新紀錄，展現團隊技術實力，相當振奮人心。中央社 ・ 6 小時前
晉陞火箭衝天「震撼畫面曝」 追趕SpaceX野心不小
台灣晉陞公司在澳洲子公司成功發射火箭，飛行高度達80公里，創下澳洲火箭發射最高紀錄！火箭發射過程畫面震撼，從底部仰望能見火箭衝天而去，從側面拍攝則可見藍天下火箭噴射雲軌跡清晰可見。晉陞公司總經理「劉永裕」表示，這次打破了澳洲的發射紀錄，未來將朝向運送微衛星進入太空的目標邁進，希望能追趕「馬斯克」的「SpaceX」太空發展腳步。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
福衛八號「齊柏林衛星」延2天升空 火箭倒數時刻突停在15分
依據 SpaceX 社群貼文及直播節目中說明，火箭在準備發射的過程中，任何微小的狀況都可能影響發射任務的安全，發射團隊還需要更多時間確認，因此取消本日發射；該班次火箭新的發射窗口，預計將延後至台灣時間11月29日凌晨2時18分。太空中心主任吳宗信指出，火箭發射是一項極其...CTWANT ・ 10 小時前
齊柏林衛星又遇「亂流」 改到29日凌晨發射
[NOWnews今日新聞]齊柏林衛星發射再度延後，國家太空中心（TASA）今（27）日凌晨直播衛星發射，但直播畫面卻停在倒數時刻「15分33秒」，為確保保火箭跟衛星安全，取消今日發射，改到11月29日...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
最新！自製Nuri火箭載13顆衛星升空 韓媒：各系統正常運行
[Newtalk新聞] 近年來，南韓政府積極與民間企業合作，共同打造自主研發的運載火箭「Nuri」號，並於當地時間 27 日清晨成功發射升空，投放的 13 枚人造衛星也正常運行，預計陸續與地面基站取得聯繫。在火箭發射成功後，有南韓官員透過記者會表示，南韓政府將延續此次成功經驗，繼續推動太空探索的相關工作，目標成為「世界第五大太空強國」。 根據《韓聯社》報導，當地時間 27 日清晨 1 點 13 分，由南韓政府與韓華航空航天公司共同開發的「Nuri」號火箭成功從全羅南道高興郡的羅老航太中心發射升空，搭載的「新一代中型人造衛星 3 號」也於 1 點 55 分與地面基站取得聯繫，各系統正常運行。火箭順利升空後，南韓科技副總理兼科學技術訊息通訊部長裴慶勳在羅老航太中心召開記者會，高調宣布火箭成功發射並達成預定目標的消息。 報導稱，這是「Nuri」號系列火箭首次在夜間發射升空，並成功按照原定計畫完成運載火箭以及觀測及光等任務。該報導引用南韓宇宙航空廳與航空宇宙研究院公布的數據表示，在發射 122.3 秒後，「Nuri」號在 65.7 公里的高空完成一級分離並點燃二級推進器的目標；在發射後 230新頭殼 ・ 3 小時前
台灣首個自製星系「福衛八號」齊柏林衛星27日凌晨升空
「福爾摩沙衛星八號」為台灣首個自製星系，其中的第一顆衛星「齊柏林（FS-8A）」，預計於11月27日凌晨2時18分，搭乘SpaceX獵鷹九號的Transporter-15火箭航班，自美國加州范登堡太空軍基地發射升空，預計約4時38分與火箭脫離，進入高度561公里、執行對地表取像之光學遙測任務的太陽同步軌道。中時新聞網 ・ 1 天前
福衛八號首顆衛星齊柏林27日凌晨升空 太空中心直播
（中央社記者趙敏雅台北26日電）福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系，第1顆衛星「齊柏林衛星」關鍵元件自製研發比率達84%，已運抵美國。國家太空中心今天表示，經4度延後發射，齊柏林衛星預計台灣時間27日凌晨2時18分許升空，太空中心Facebook與YouTube頻道同步直播，邀民眾一起見證。中央社 ・ 1 天前
宇宙之謎將解開？日學者宣稱發現「暗物質」首個直接證據
困擾科學界近一世紀、佔據宇宙約27%質量的神祕物質「暗物質」（Dark Matter），其真面目可能首次被直接觀測到跡象。日本天文物理學家宣稱，在銀河系中心發現了特殊的伽瑪射線訊號，這可能是暗物質存在的首個「直接證據」。若這項發現經得起檢驗，將是人類探索宇宙奧秘的歷史性轉捩點。自由時報 ・ 9 小時前
陸十五五規畫發豪語 要派衛星尋找「地球2.0」
大陸積極探索太空，央視報導，大陸「十五五」期間（二○二六至二○三○年）太空探源科學衛星計畫，擬發射四顆衛星，任務分別為探...聯合新聞網 ・ 1 天前
韓製火箭世界號成功升空 目標每年至少發射一次
（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）韓國自製火箭世界號（NURI，KSLV-II）今天凌晨發射成功，當局在宣布這項消息同時，也表示未來每年至少會發射一次火箭，維持產業生態系運轉。中央社 ・ 12 小時前
美示警俄「中」太空威脅 深化與日合作
記者賴名倫／綜合報導 「日本放送協會」（NHK）26日報導，美國駐日本太空軍（USSPACEFOR-JPN）指揮官勞頓上校，在該單位成軍屆滿週年前夕，公開示警青年日報 ・ 21 小時前
韓製火箭世界號27日凌晨發射 目前氣候條件良好
（中央社首爾26日綜合外電報導）韓國將在明天凌晨第4次發射自製火箭世界號（NURI，KSLV-II），目標是將次世代中型衛星3號及12顆立方衛星送至600公里高度。目前預計沒有會造成重大妨礙的氣象因素。中央社 ・ 1 天前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 9 小時前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
外資連買多頭回流 台股收高站回月線/鴻勁蜜月行情開獎 中籤一日抱走百萬/南亞亮燈人氣旺 四寶集團作帳行情催油門｜Yahoo財經掃描
美股周三（26日）持續走揚，市場在聯準會12月降息預期升溫下提前布局科技與設備股，投資氣氛維持偏多。道瓊工業指數上漲0.67%，標普500指數漲0.69%，那斯達克指數上漲0.82%，費城半導體指數勁揚2.76%。AI與半導體族群再當多頭主攻部隊，戴爾受惠AI伺服器財測優於預期大漲5.83%，輝達上漲1.37%，甲骨文在外資重申買進評等下跳升4.02%，微軟同步收漲1.78%，ASML ADR因大摩調升目標價強彈3.76%。台積電ADR上漲1.85%，為今日台股電子權值股帶來正面助攻。 亞股今日普遍走高，日股上漲1.23%，韓股同步強漲0.66%，港股小漲0.07%，上證綜合指數亦揚升0.29%，區域市場風險偏好延續回暖格局。 台股今（27）日延續反彈氣勢，早盤強彈逾200點後高檔震盪，終場在電子與PCB族群齊揚下上漲144.99點、收27,554.53點，成功收復月線，成交值4,924.11億元。權王台積電(2330)小跌5元至1,435元，聯發科(2454)續強漲逾3%，鴻海(2317)漲逾1%；PCB族群全面點火，楠梓電(2316)、瀚宇博(5469)、金像電(2368)亮燈強攻，高技(5439)、台玻(1802)勁揚超過半根。記憶體股同步走強，華邦電(2344)、南亞科(2408)大漲逾半根，創見(2451)、群聯(8299)、旺宏(2337)齊步走高，盤面資金明顯集中在AI伺服器、PCB與記憶體三大主軸族群。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前