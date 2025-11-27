齊柏林衛星發射5度延宕 美方原因成最大阻礙

齊柏林衛星最早訂於11日發射，卻因美國聯邦航空總署限制發射時間、SpaceX內部調整等因素，一路延宕至29日。（圖／國科會）

國家太空中心第1個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆衛星「齊柏林衛星(FS-8A)」，原定今（27）日凌晨2時18分搭乘SpaceX的獵鷹九號火箭Transporter-15班次升空，但卻疑似因火箭液態氧填充出現異常，且無法於短期內排除，因此由SpaceX宣布，發射計畫延後至29日凌晨2時18分。而這也是齊柏林衛星升空的第5度延後，最早訂於11日發射，卻因美國聯邦航空總署限制發射時間、SpaceX內部調整等因素，一路延宕至29日。

據悉，「齊柏林衛星」於10月7日從新竹國家太空中心起運送往美國，送抵美國後再進行約1個月的整備工作，最終拍定於11月11日，由SpaceX的火箭，負責協助將衛星發射升空，然而後續卻因美國聯邦航空總署限制火箭發射時間，導致僅能在美國當地時間上午10時18分發射的齊柏林衛星「延後發射」，首次延宕為11日延至12日，但後續又因相同原因，再從12日延至20日。

宣布延至20日後，又因為SpaceX的火箭回收設備調度等因素，SpaceX公告第三度延宕至21日發射，而後續發射同樣不順遂，SpaceX再度公告因天氣及火箭整備等因素，將第四度延宕至27日發射，然而時至27日，終於登上發射台，卻又傳出疑似火箭液態氧填充出現異常，且無法於「發射窗口」的57分鐘內排除問題，遂第五度公告延期，預計29日相同時間發射。

經歷多次延宕，是否影響我國衛星布局，太空中心表示，原即預計2025年第四季發射，遂目前仍於合約期限內，因此尚不影響星系佈局時程，我方將維持高度謹慎，確保衛星健康狀態，順利入軌。

而外傳本次衛星發射需耗費3億資金，外界也擔憂多次延宕是否要花費額外費用，所幸多次延宕皆為美方問題，因此我國無需花費額外費用，仍能依合約內容支付、完成發射。

