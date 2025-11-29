齊柏林衛星闖過重重關卡升空全記錄 這一飛台灣躋身太空競爭國家
「這次，絕對不能失敗。」這是國家太空中心（TASA）對福衛八號、也是工程師們自許下達的指令。因為這不只是台灣第一顆自製光學遙測低軌衛星－齊柏林衛星的首秀，更是為了雪前次仗打得不夠漂亮的一箭之恥。但這顆被寄予厚望的衛星，從啟運到升空，一路的關卡可說是關關卡、關關過。
10月7日齊柏林衛星運到美國後，原定2025年11月11日台灣時間凌晨2點18分發射。結果突然被通知延後一天。緊接著遇上了美國政府預算僵局，聯邦航空總署（FAA）多部門關閉，發射日一再推遲到11月27日凌晨2點18分。
然而，噩夢還沒結束。到了27日，任務再被通知改到11月29日。等到29日凌晨2點18分，大家都準備盯著倒數時，又跳出新通知：「改在2點44分」。這讓守候直播現場所有人心裡暗自生疑：「該不會…又黃了吧？」
直到那些熟悉的字句從美國太空基地傳來Go For Launch！指令，現場執行人員跟著重複Go For Launch！2點44分，SpaceX獵鷹九號Transporter-15火箭蓄勢升空。台灣團隊在連日壓力下，得以第一次大口呼吸，將壓了太久的情緒一次宣洩爆開來。
凌晨3時16分Transporter-15火箭航班飛抵的510公里高太空空域，與齊柏林衛星共乘的5顆臺灣自製立方衛星，開始釋放進任務軌道。
凌晨5點04分是全程最關鍵、最教人屏息以待的時刻。從直播畫面中，齊柏林衛星以快到看不清的速度從火箭分離，彈射進漆黑宇宙，只見堅定往561公里太空軌道飄遠的一點星火，台灣自製的遙測衛星正式進入岡位。
5點34分，衛星首次與挪威Svalbard地面站通聯成功，11分51秒確認健康。
上午10時42分齊柏林首度通過臺灣上空，並與臺灣地面站通聯，「報平安」長達12分鐘，確認衛星電腦（Onboard Computer）、電力、姿態等健康狀態都符合預期。同一班火箭上的台灣五顆立方衛星，也全數成功入軌。這一天，台灣真正成為太空競爭國家。
國科會主委吳誠文第一時間在新竹TASA操控中心守著任務，他說：「齊柏林衛星證明台灣有能力用科技力進軍太空。這不只是飛上去，是整個產業的實戰鍛鍊與新商機的開始。」
TASA主任吳宗信補充說明，齊柏林從火箭分離後就穩定展開太陽能板、姿態控制正常、推進系統壓力正常，三座台灣天線站（新竹、桃園、台南）以及挪威、南極兩個海外站將持續接力通聯，確保衛星逐步進入最穩定狀態。
