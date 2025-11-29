齊柏林衛星順利入軌！今10:42首度通過台灣上空

【記者趙筱文／台北報導】國家太空中心今（29）日宣布，福衛八號第一顆「齊柏林衛星」凌晨搭乘SpaceX火箭升空後順利進入預定軌道，清晨與海外地面站成功通聯並確認衛星健康狀態，預計上午10點42分首度通過台灣上空。

福衛八號齊柏林衛星於凌晨2時44分由獵鷹九號Transporter-15任務送上太空，5時04分成功釋放入軌，5時34分由位於挪威斯瓦爾巴（Svalbard）的海外地面站率先接收到衛星訊號，通聯時間11分51秒。國家太空中心（TASA）指出，初步資料顯示太陽能板已順利展開、電池溫度正常、推進系統壓力穩定，衛星姿態控制也已啟動，整體健康良好。

廣告 廣告

國科會主委吳誠文今日在新竹TASA衛星操控中心視察，他表示，福衛八號象徵台灣運用科技能力進軍太空產業，透過任務累積更多飛行履歷，將有助未來產業布局。他也在升空後致贈福衛八號紀念模型給參與計畫的產業代表。

TASA主任吳宗信指出，齊柏林衛星後續將透過台灣新竹、桃園、台南三站與兩個海外站陸續通聯，逐步上傳指令、穩定狀態。他說明，衛星在首次通聯時為低頻模式，成功接收多項健康參數，後續將依序開啟更多功能。

福衛八號是台灣自製衛星的重要里程碑，並帶動更多國內廠商加入太空供應鏈。參與研發複材的莘茂科技董事長施茂喬表示，這次設計的結構能維持衛星光學酬載的穩定，與TASA合作最大收穫是能真正理解設計目的；負責太陽能板模組的立創光電總經理程子桓則說，看到模組成為衛星的一部分並成功進入太空相當感動，未來若驗證成功，將可落實至更多商業衛星。

除了齊柏林衛星，同班火箭也搭載5顆台灣自製立方衛星，於3時16分進入510公里軌道，包括創未來的「鐘雀1號」（Ka頻段高速通聯）、鐳洋科技「黑鳶1號」（物聯網衛星）、芳興科技「信天翁1號」（海洋水色觀測），以及由大專院校研發的Lilium-2與Lilium-3。TASA「新創追星計畫」主持人陳嘉瑞指出，未來將每年送立方衛星上太空，協助國內元件驗證加速量產。

值得關注的是，台灣第一座國家級火箭發射場已正式選址屏東縣滿州鄉九棚。吳宗信主任受訪時透露，未來規劃導入使用液態推進器的自主火箭，並以2034年具備發射能力為目標，期望讓台灣建立真正獨立的太空發射條件。

FS-8A太空實驗模組於此次Transporter-15任務中成功入軌，主要用於驗證福衛八號的太陽能板技術，為台灣自製衛星累積關鍵飛行履歷。截自SpaceX直播

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

星光歌手謝震廷又失聯！ 債主號召：看到馬上報警

黃明志有看嗎？法師渡亡魂「謝侑芯 妳來了嗎？」法會影片曝光

英特爾飆漲10%！美股全收紅 台積電ADR小漲

