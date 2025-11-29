齊柏林衛星順利升空 卓榮泰感動：台灣有信心向太空前進

這不僅僅是一間科技公司的故事，而是一場關於人類智慧極限的探索。DeepMind 的創辦人 Demis Hassabis 曾說過：「我的畢生目標是解決通用人工智能（AGI），然後利用 AI 作為終極工具，去解決世界上所有最複雜的科學問題。」這句話，概括了 DeepMind 從教電腦打機，到破解生物學 50 年難題的傳奇旅程。

