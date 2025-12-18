齊柏林衛星順利升空 國科會：估3個月後正式取像

福衛八號第1顆衛星齊柏林衛星，11月29日成功升空，象徵我國太空自主能力，進入全新階段。

立委萬美玲指出，國科會預計衛星3個月後正式開始取像，但2017福五升空後，曾發生遙測失焦的情況，如何記取前車之鑑。

國民黨立委萬美玲指出，「導致所有拍出來的東西的影像，是模糊、沒有辦法辨識的。」

國科會副主委林法正回應，「其實我們現在就開始在測試了，我們是希望3個月之後，真的就是一個解析度很高，小於1米的影像可以出來。」

廣告 廣告

太空中心表示，記取福五經驗，目前持續校正，才會保守預估3個月。

立委柯志恩則指出，中國自製遙測衛星2015年成功發射後，已累積141顆在軌道運行，中國官媒更宣稱，吉林一號每天可拍攝全球任一地點38次，福八是否至少在解析度勝出？

國民黨立委柯志恩詢問，「吳誠文主委曾經說過，我們福衛8號，可以從現在解析度1公尺挑戰0.7、甚至到0.5、甚至還有可能到0.35。」

太空中心主任吳宗信回應，「要逐步，要逐步。」

柯志恩表示，「對，但是問題是你逐步的話，0.5這一顆高解析度的衛星，可能要到2028。」

從福八升空看我國太空產業發展，立委陳秀寶以韓國為例，自主研發火箭的商業化進程在加速，台灣如何趕上？

民進黨立委陳秀寶提問，「世界號之所以會引起矚目，主要是因為世界號是南韓自行製造、自行研發的火箭之外，也是首由民間企業來主導。」

林法正則回應，「南韓總共花了20年的時間，大概我們統計過，他花了上千億台幣的經費，才有今天這樣的成果，我們當然要想辦法急起直追。」

全球AI需求激增，朝野立委也言明，必須提前布局，讓AI資料中心上太空。太空中心表示，和福八一起升空的5顆台灣自製立方衛星，其中1顆民間公司的已放上GPU，可做為評估GPU能否在太空使用的基準。