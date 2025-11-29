齊柏林衛星順利發射 預計今早10時42分通過台灣上空

台灣首個自製高解析度光學遙測衛星星系「福衛八號」、的首顆衛星「齊柏林」，於台灣時間29日凌晨2時44分，在美國加州范登堡太空軍基地，搭乘SpaceX獵鷹九號火箭升空，並在凌晨5時許，進入距離地表561公里高的太陽同步軌道、與挪威地面站通聯，預計上午10時42分首度通過台灣上空。

國家太空中心（TASA）表示，火箭升空8分鐘後即回收第1節，第2節火箭則進入停泊軌道、熄火滑行，並先在距離地表510公里高的軌道，陸續釋放5顆台灣立方衛星與其他共乘衛星；接著火箭再度點火前往高度561公里的軌道發射齊柏林衛星，衛星並於140分鐘後進入任務軌道。

TASA指出，初步確認齊柏林衛星狀態健康，包含太陽能板已展開、推進系統壓力與電池溫度均正常，姿態控制也已啟動；接下來地面站會保持通聯，並持續傳送指令，逐步穩定衛星狀態。

台灣負責上傳指令及回傳資料的天線站，分別位於新竹、桃園、台南等3處，另外2個海外站，則位於挪威斯瓦爾巴（Svalbard）與南極特羅爾（Troll）研究基地。​根據齊柏林衛星運行軌道，首次通聯的是挪威地面站。

​另外，同航班發射的5個台灣立方衛星，則包括TASA委由創未來科技、鐳洋科技和芳興科技研發的鐘雀1號、黑鳶1號、信天翁1號，以及國科會補助成大、台大、台科大、淡江大學共同研發的Lilium-2、Lilium-3；任務涵蓋偏遠地區物聯網通訊至海洋水色探勘。

福八計畫主持人劉小菁提到，齊柏林衛星發射日期經歷數次更動，主要受到發射行程衝突、美國政府關門導致FAA禁令、火箭整備進度不如預期等因素影響。