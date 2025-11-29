齊柏林衛星首度通過台灣並順利通聯 卓榮泰：台灣有能力向太空前進
福衛八號「齊柏林衛星」今（29）日凌晨順利發射成功，上午10時42分首度通過台灣上空，並與台灣地面站通聯「報平安」長達12分鐘。行政院長卓榮泰在臉書發文表示感動又振奮，並強調台灣做得到，有信心、有能力向太空前進。
卓榮泰指出，福衛八號「齊柏林衛星」，今日凌晨2時44分順利發射升空，並成功與地面站通聯，在上午10時42分首度通過台灣，我們非常感動又振奮。
卓榮泰表示，福衛八號是台灣第一個自製的衛星星系，由8顆高解析度光學遙測衛星組成，代表太空三期計畫的努力正在陸續開花結果。
卓榮泰說，感謝為這次研製及發射的產官學研團隊，國人的支持。台灣做得到，我們有信心、有能力，向太空前進。
