齊柏林衛星首度通過台灣！卓揆：感動又振奮
[NOWnews今日新聞] 福衛八號第一顆「齊柏林」衛星今（29）日升空，上午10時42分首度通過台灣上空，並與台灣地面站通聯，「報平安」長達12分鐘。對此，行政院長卓榮泰直呼「感動又振奮」，強調台灣有信心，也有能力，向太空前進。
福衛八號第一顆「齊柏林」衛星在今凌晨2時44分搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班升空，上午10時42分首度通過台灣上空，並與台灣地面站通聯，確認衛星電腦（Onboard Computer）、電力、姿態等健康狀態都符合預期。
「從太空守護台灣，競逐太空ING！」卓榮泰表示，福衛八號「齊柏林衛星」上午10時42分首度通過台灣，「我們非常感動又振奮！」
卓榮泰說，福衛八號是台灣第一個自製的衛星星系，由8顆高解析度光學遙測衛星組成，代表太空三期計畫的努力正在陸續開花結果。
卓榮泰提到，感謝為這次研製及發射的產官學研團隊，國人的支持，「台灣做得到，我們有信心、有能力，向太空前進！」
更多 NOWnews 今日新聞 報導
被藍白邀請國情報告！賴清德稱在「這條件」下願意到國會
綠高雄市長最新民調曝光！她首度超車對手 4人均輾壓柯志恩
吳音寧婉拒台肥董事！王世堅讚：過去任北農總座誠懇又認真
其他人也在看
商業火箭澳洲成功發射 台灣晉陞太空：創新紀錄 (圖)
台灣晉陞太空集團澳洲公司ATSpace團隊27日在澳洲發射火箭成功。台灣晉陞指出，此次完成火箭發射任務，並創下澳洲商業火箭飛行高度新紀錄，展現團隊技術實力，相當振奮人心。中央社 ・ 1 天前
晉陞火箭衝天「震撼畫面曝」 追趕SpaceX野心不小
台灣晉陞公司在澳洲子公司成功發射火箭，飛行高度達80公里，創下澳洲火箭發射最高紀錄！火箭發射過程畫面震撼，從底部仰望能見火箭衝天而去，從側面拍攝則可見藍天下火箭噴射雲軌跡清晰可見。晉陞公司總經理「劉永裕」表示，這次打破了澳洲的發射紀錄，未來將朝向運送微衛星進入太空的目標邁進，希望能追趕「馬斯克」的「SpaceX」太空發展腳步。TVBS新聞網 ・ 1 天前
齊柏林衛星順利入軌 午前首度通過台灣上空
[NOWnews今日新聞]福衛八號第一顆「齊柏林衛星」，於台灣時間今（29）日凌晨2時44分搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班升空，5時04分釋放進入預定軌...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
科學家循岩石同位素線索 破解特亞行星撞出月球之謎
科學家找到地球失散多年的老鄰居，最新研究指出，45億年前有一顆名叫「特亞」的行星疑似撞上地球，還順勢撞出了月球。如今靠著岩石裡的同位素線索，科學家不斷破解太空謎團，重新拼回這場宇宙大撞擊的真相。公視新聞網 ・ 23 小時前
競逐太空！福衛八號齊柏林衛星發射成功 賴清德：打造新護台神山
[Newtalk新聞] 福衛八號星系首顆衛星「齊柏林衛星」今（29）日凌晨順利升空入軌，象徵臺灣自製衛星能力的重要里程碑。總統賴清德為發射轉播活動預錄致詞影片，強調福衛八號是我國第一個自製的衛星星系，而「齊柏林」成功打頭陣，不僅標誌臺灣邁向太空新時代，也將為國土規劃、農業監測、災害應變與環境保護帶來全面提升，更肩負強化國安的重大任務。 賴清德指出，去年的就職演說中提出「競逐太空、探索海洋」的國家發展方向，如今太空時代正式到來。他強調，勇於探索未知，臺灣才能更具自信、在國際舞台昂首前行。 對於「齊柏林衛星」命名意涵，賴清德表示，齊柏林導演長年以影像守望臺灣，他期盼這份精神能延伸至太空，讓衛星繼續在軌道上守護土地、觀照世界。未來包括福衛八號後續衛星在內，將形成高解析度的緊密觀測網絡，全面提升國家韌性。 賴清德同時宣示，臺灣不只打造自製衛星，也正積極建置國家發射場，以發展自主入軌火箭能力；政府將持續與產學研攜手，推動太空科技與產業發展，讓臺灣成為全球太空產業鏈不可或缺的關鍵供應者，「共同打造新的護台神山」。 他最後向投入福衛八號計畫的團隊與產學研伙伴致上謝意，並祝福齊柏林衛星順利執行任務，「新頭殼 ・ 4 小時前
齊柏林衛星順利入軌！今10:42首度通過台灣上空
【記者趙筱文／台北報導】國家太空中心今（29）日宣布，福衛八號第一顆「齊柏林衛星」凌晨搭乘SpaceX火箭升空後順利進入預定軌道，清晨與海外地面站成功通聯並確認衛星健康狀態，預計上午10點42分首度通過台灣上空。壹蘋新聞網 ・ 1 小時前
今晚別睡！熬夜來看「齊柏林衛星」發射！
由國家太空中心自主研發的「福爾摩沙衛星八號－齊柏林衛星（FORMOSAT-8-Zeppelin）」，今（29）日凌晨隨SpaceX獵鷹九號火箭 Transporter-15 共享任務順利升空，象徵我國太空科技邁入高解析地球觀測新時代。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
「齊柏林衛星」今10：42通過台灣！齊廷洹：父親從更高視角守護台灣
台灣自主打造的福衛八號首顆衛星「齊柏林」升空！今（29）日凌晨2時44分，齊柏林搭載 SpaceX 獵鷹九號 Transporter-15 任務從美國順利發射，並於清晨約5時4分成功進入太陽同步軌道，預計於今上午10時42分首度通過台灣上空。「齊柏林」以台灣精神命名，承載著導演齊柏林守護土地的理念，如今換以太空視角守望台灣。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
齊柏林衛星搭火箭升空 齊廷洹引父親精神「用看見力量創造改變」
齊柏林衛星今（29日）凌晨2點44分正式搭乘美國火箭升空，預計發射約140分鐘後進入任務軌道，離地表高度561公里處，開始連線、調整姿態，展開其光學遙測的取像任務，該衛星由總統命名，已故導演齊柏林之子齊廷洹，今也引父親精神「用看見力量創造改變」，盼衛星以前所未有的清晰度，看見家園，也讓世界看見台灣太自由時報 ・ 9 小時前
首度官民攜手！韓世界號火箭第4次發射成功 13顆衛星入軌
南韓自主研發運載火箭「世界號」，今天（27日）凌晨在全羅南道高興郡羅老宇宙中心，成功完成第4次發射。這次是首次採取官民合作模式，民間企業參與製作，官方則負責發射操作，意味著國家太空產業將從政府主導，逐步轉向民間主導。至於火箭搭載新一代中型衛星3號，以及12顆小型立方衛星，已全數順利進入預定軌道，將在2個月初期運作之後，執行為期一年的太空探測任務。TVBS新聞網 ・ 1 天前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 5 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 2 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 天前
請李多慧拍影片開箱！業者賴帳沒給錢挨告 法院判決曝光她「代言價碼」
人氣啦啦隊員李多慧，以姣好身材、甜美笑容與親民性格圈粉無數，隨著李多慧人氣水漲船高，代言身價也被瘋傳超過百萬，不過，近期與李多慧合作的業者「開拓娛樂」，因未支付代言費及酬勞，被李多慧的顧問公司告上法院，李多慧的工作報酬價碼也曝光。據悉，李多慧拍攝限時動態、影片，應給付報酬20萬元、16萬元，但因遲遲未收到酬勞，遭提告求償包含違約金12萬6000元等，共計49萬6000元。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前