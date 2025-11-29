齊柏林衛星首度通過台灣 成功通聯報平安達12分鐘

（中央社記者蘇思云台北29日電）福衛八號第一顆齊柏林衛星今天升空，今天上午10時42分首度通過台灣上空，並與台灣地面站通聯，「報平安」長達12分鐘。國家太空中心主任吳宗信表示，預計未來1週內啟動光學酬載，逐項驗證內部各元件與功能，約3個月後可望開始取像。

福衛八號第一顆齊柏林衛星在台灣時間今天凌晨2時44分搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班升空，今天上午10時42分首度通過台灣上空，並與台灣地面站通聯，確認衛星電腦（Onboard Computer）、電力、姿態等健康狀態都符合預期。

國家太空中心主任吳宗信指出，齊柏林衛星今天上午10時42分與台灣通聯，連線長度12分鐘，目前衛星與台灣地面站的通聯情形良好，整體狀況都在預期之內。最關鍵的衛星電腦、電力系統與姿態控制均運作正常；其中姿態已大致穩定，衛星電量也穩定上升，代表充電功能正常運作，後續會依序進一步測試主、備援電源路徑。

吳宗信說，齊柏林衛星目前仍處於安全模式，希望能在接下來這幾圈軌道內切換至正常工作模式。後續作業規劃上，預計在未來1週內啟動光學酬載，逐項驗證內部各元件與功能。約在3個月後，可望開始進行取像。

國家太空中心指出，齊柏林衛星順利入軌及通聯後，預計1週內開啟星象儀、慣性測量姿態估算及導航功能，1個月內嘗試下載衛星健康狀態等資料，並執行太陽感測器、磁力計、陀螺儀、反應輪等驗證後，開始上傳取像指令。

福衛八號由國家太空中心結合國內產學研界自主研發，包含6顆原始解析度1米、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星。自今年起逐年發射，預計2031年全星系布建完成。相較2017年升空的台灣首顆自製光學遙測衛星福衛五號原始解析度2米，福衛八號的解析度更高，並以星系方式運作，取像更清晰、更頻繁。（編輯：翟思嘉）1141129