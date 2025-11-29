齊柏林衛星首度通過台灣、順利通聯 卓榮泰感動發聲了

即時中心／顏一軒報導

福衛八號第一顆「齊柏林衛星」台灣時間今（29）日凌晨2時44分搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班升空，5時04分釋放進入預定任務軌道，今日清晨5時34分首度與位於挪威海外地面站通聯，上午10時42分首度通過台灣上空，並與台灣地面站通聯，「報平安」長達12分鐘，確認衛星電腦（Onboard Computer）、電力、姿態等健康狀態都符合預期。對此，行政院長卓榮泰也感動表示，盼將齊柏林導演關懷土地的精神，延伸到更高的太空，帶領福衛八號星系的後續7顆衛星守護台灣。





卓榮泰今日中午於臉書發文指出，福衛八號是台灣第一個自製的衛星星系，由8顆高解析度光學遙測衛星組成，代表太空三期計畫的努力正在陸續開花結果。卓院長表示，國科會及國家太空中心，會讓它盡快成為國土監測的生力軍，期盼將齊柏林導演關懷土地的精神，延伸到更高的太空，帶領福衛八號星系的後續7顆衛星守護台灣。

卓榮泰特別感謝為這次研製及發射的產官學研團隊及國人的支持。「台灣做得到，我們有信心、有能力，向太空前進！」

TASA主任吳宗信說明，齊柏林衛星上午10時42分與台灣通聯，連線長度12分鐘，目前衛星與台灣地面站的通聯情形良好，整體狀況都在預期之內。最關鍵的衛星電腦、電力系統與姿態控制均運作正常；其中姿態已大致穩定，衛星電量也穩定上升，代表充電功能正常運作，後續會依序進一步測試主、備援電源路徑。

吳宗信說，齊柏林衛星目前仍處於安全模式，希望能在接下來這幾圈軌道內切換至正常工作模式。後續作業規劃上，預計在未來一週內啟動光學酬載，逐項驗證內部各元件與功能。約在三個月後，可望開始進行取像。

TASA進一步指出，齊柏林衛星順利入軌及通聯後，預計一週內開啟星象儀、慣性測量姿態估算及導航功能，一個月內嘗試下載衛星健康狀態等資料，並執行太陽感測器、磁力計、陀螺儀、反應輪等驗證後，開始上傳取像指令。

福衛八號由TASA結合國內產學研界自主研發，包含6顆原始解析度1米、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星。自今（2025）年起逐年發射，預計2031年全星系佈建完成。相較2017年升空的台灣首顆自製光學遙測衛星「福衛五號」原始解析度2米，福衛八號的解析度更高，並以星系方式運作，取像更清晰、更頻繁。









