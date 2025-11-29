齊柏林衛星首次通過台灣並順利通聯 1週內啟動、3個月開始取像

〔記者吳柏軒／台北報導〕齊柏林衛星今(29日)凌晨2點44分搭乘美國火箭升空、5點4分入軌，直到今上午10點42分正式通過台灣上空，並順利通聯「報平安」，確認健康狀態符合預期，該衛星主要任務為對地取像，預計未來1週內啟動光學酬載，約3個月後可望開始取得衛星照片，解析度約1米。

國家太空中心(TASA)主任吳宗信表示，齊柏林衛星上午10時42分與台灣通聯，連線長達12分鐘，目前衛星與台灣地面站的通聯情形良好，整體狀況都在預期之內。最關鍵的衛星電腦、電力系統與姿態控制均運作正常；其中姿態已大致穩定，衛星電量也穩定上升，代表充電功能正常運作，後續會依序進一步測試主、備援電源路徑。

吳宗信說，齊柏林衛星目前仍處於安全模式，接下來這幾圈軌道內切換至正常工作模式，預計在1週內啟動光學酬載，逐項驗證內部各元件與功能，約3個月後，可望開始進行取像。

行政院長卓榮泰今也在臉書貼文表示，「福爾摩沙衛星八號」是台灣首個自製星系，由8顆高解析度光學遙測衛星組成，代表太空三期計畫的努力正在陸續開花結果，盼齊柏林衛星發揮齊柏林導演關懷土地的精神，帶領後續7顆衛星守護台灣，並感謝衛星研製與發射的團隊及國人支持，「台灣做得到，我們有信心、有能力，向太空前進！」

