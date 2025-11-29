「齊柏林衛星」今上午10點42分通過台灣！齊廷洹：代替父親守護台灣

福衛八號第一顆「齊柏林衛星」在今（29）天凌晨2點44分，搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班升空，5點04分釋放進入預定軌道，清晨5點34分首度與位於挪威海外地面站通聯，通聯時間11分51秒，「初步確認衛星健康」，預計今天上午10點42分將首度通過台灣上空，並與地面站通聯；齊柏林的兒子齊廷洹也感動發聲，「這顆衛星代替父親，從更高的視角守護台灣」。

齊柏林衛星的發射升空及入軌過程，總統賴清德在直播節目中表示，福衛八號星系將構成緊密的對地觀測網絡，守護國家安全並提升人民福祉，讓齊柏林導演的精神延伸到太空，繼續守望台灣、觀照世界，並在太空科技與產業發展上，讓台灣邁向太空新時代。

看見齊柏林基金會董事、齊柏林兒子齊廷洹也發聲，看到衛星升空成功之後好高興又好感動，「從今天開始它不再只是1個人，它代表著臺灣的精神、代替我的父親，從更高的視角守護著臺灣」。

齊廷洹感動發聲。圖／翻攝自YT@國家太空中心 TASA

齊廷洹表示，這次發射成功歸功於所有人的努力，這也正是台灣的精神，少了任何一環都沒有辦法這麼成功，而這顆衛星也不只是看見臺灣，它更看見世界、讓世界看見臺灣，之後還有無數的衛星會升空，也希望之後的衛星升空都能如此順利。

國科會主委吳誠文則親赴新竹，在TASA衛星操控中心視察發射及衛星聯繫情形，他表示，齊柏林衛星代表台灣善用科技實力進軍太空產業，產業界能累積寶貴的技術能量與飛行履歷，鍛鍊進入太空產業的實戰能力，而未來衛星影像的多元應用與加值服務，也拓展出台灣太空產業的新商機，吳誠文也在衛星成功升空後，致贈福衛八號紀念模型給參與福八計畫的產業代表。

吳誠文主委（中）致贈紀念品予福八合作廠商：莘茂董事長施茂喬（左）、立創總經理程子桓（右）。圖／TASA太空中心

TASA主任吳宗信指出，齊柏林衛星在5點04分脫離火箭，進入預定軌道，負責上傳指令及回傳資料的天線站有3站，包含台灣（新竹、桃園、臺南），以及2個海外站挪威斯瓦爾巴（Svalbard）、南極特羅爾（Troll）研究基地。

依其運行軌道，首次通聯是挪威地面站，此時齊柏林衛星設定為低頻模式，已接收到的健康資料包含確認太陽能板已展開、推進系統壓力正常、電池溫度正常，姿態控制也已啟動；將利用接下來與地面站通聯的機會持續傳送指令，逐步穩定衛星狀態，預計今天上午10點42分將首度通過台灣上空，與地面站通聯。

FS-8A釋放入軌。圖／TASA太空中心

TASA指出，福衛八號不僅是台灣自製衛星，也是帶領台灣產業投入太空產業的重要里程碑，參與福八元件研發的莘茂科技董事長施茂喬表示，此次研發的複材可維持衛星光學酬載鏡片與感測器相對位置的穩定，他也分享與國外企業合作最大的不同，在於跟TASA合作，能瞭解設計的目的，「知其然、知其所以然」。

執行FS-8A太陽能板實驗模組的立創光電總經理程子桓則說，在看到模組組裝到衛星本體、成為衛星的一部份並真的進入太空時真的很感動；他分享，太空產品要符合嚴苛環境、且能長久穩定運作，規格要求與地面需求差異大，後續若驗證成功，將可把技術真正落實到衛星產業應用面。

而除了福衛八號的齊柏林衛星，共乘Transporter-15火箭同航班的5顆臺灣自製立方衛星也在今天凌晨3點16分進入510公里高的任務軌道，這5顆立方衛星分別為TASA新創追星計畫委由創未來科技、鐳洋科技和芳興科技打造的「鐘雀1號」、「黑鳶1號」及「信天翁1號」，以及國科會補助成大、臺大、臺科大、淡江大學共同研發的Lilium-2、Lilium-3。

齊柏林衛星順利入軌，海外地面站通聯成功。圖／TASA太空中心

TASA「新創追星計畫」的計畫主持人陳嘉瑞表示，創未來的「鐘雀1號」進行以Ka頻段通訊驗證，目標是衛星可以跟移動中的車輛做高速通聯；物聯網衛星「黑鳶1號」由鐳洋科技研發，以兩個頻段結合，滿足深山、海邊等偏遠地區的衛星通聯；第三個是芳興科技研發的「信天翁1號」，搭載海洋水色照相儀，可探勘海洋資源，服務臺灣的遠洋漁業。他強調，臺灣的電子產業半導體產業實力強，技術與時程控管都相當成熟，未來TASA將每年利用立方衛星上太空的機會，讓國內的元件與酬載放在立方衛星上，盼能做快速驗證。

