「齊柏林衛星」今10：42通過台灣！齊廷洹：父親從更高視角守護台灣

記者柯美儀／台北報導

SpaceX獵鷹九號火箭載運齊柏林衛星升空。（圖／國家太空中心TASA提供）

台灣自主打造的福衛八號首顆衛星「齊柏林」升空！今（29）日凌晨2時44分，齊柏林搭載 SpaceX 獵鷹九號 Transporter-15 任務從美國順利發射，並於清晨約5時4分成功進入太陽同步軌道，預計於今上午10時42分首度通過台灣上空。「齊柏林」以台灣精神命名，承載著導演齊柏林守護土地的理念，如今換以太空視角守望台灣。

福衛八號首顆衛星「齊柏林」清晨5點34分首度與位於挪威海外地面站通聯。（圖／國家太空中心TASA提供）

國科會表示，「齊柏林衛星」於台灣時間今日凌晨2時44分搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班升空，5時4分釋放進入預定軌道，今日清晨5時34分首度與位於挪威海外地面站通聯，通聯時間11分51秒，初步確認衛星健康；預計將於今日上午10時42分首度通過台灣上空並與地面站通聯。

齊柏林之子、齊廷洹錄製影片，共同關注衛星發射情形。他表示，隨著衛星升空，齊柏林不再只是一個人的名字，而是代表台灣的精神，用「看見」的力量去創造與改變，用更高的解析度，讓台灣人看見家園，「這顆衛星代替父親，從更高的視角守護台灣」。

自製率達84％的齊柏林衛星順利升空。（圖／國家太空中心TASA提供）

此外，同一班運載火箭上的5顆台灣立方衛星，也均已順利入軌。這5顆立方衛星分別為TASA新創追星計畫委由創未來科技、鐳洋科技和芳興科技打造的「鐘雀1號」、「黑鳶1號」及「信天翁1號」，以及國科會補助成大、台大、台科大、淡江大學共同研發的Lilium-2、Lilium-3。

國家太空中心「新創追星計畫」計畫主持人陳嘉瑞表示，創未來的「鐘雀1號」進行以Ka頻段通訊驗證，目標是衛星可以跟移動中的車輛做高速通聯；物聯網衛星「黑鳶1號」由鐳洋科技研發，以兩個頻段結合，滿足深山、海邊等偏遠地區的衛星通聯；第三個是芳興科技研發的「信天翁1號」，搭載海洋水色照相儀，可探勘海洋資源，服務台灣的遠洋漁業。他強調，台灣的電子產業半導體產業實力強，技術與時程控管都相當成熟，未來TASA將每年利用立方衛星上太空的機會，讓國內的元件與酬載放在立方衛星上，盼能做快速驗證。

齊柏林衛星的發射升空及入軌過程，國家太空中心（TASA）於今日凌晨2時起同步製播節目進行直播。總統賴清德在直播節目中表示，福衛八號星系將構成緊密的對地觀測網絡，守護國家安全並提升人民福祉，讓齊柏林導演的精神延伸到太空，繼續守望台灣、觀照世界，並在太空科技與產業發展上，讓台灣邁向太空新時代。

