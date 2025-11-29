「齊柏林衛星」升空！賴清德、蕭美琴感動 網喊：齊導飛高高保佑台灣

福衛八號「齊柏林衛星」29日凌晨自美國加州范登堡空軍基地發射升空。取自國家太空中心



台灣首顆自製的光學遙測衛星「齊柏林衛星」（FS-8A），今（11/29）凌晨搭乘SpaceX獵鷹九號火箭成功發射升空，順利進入預定軌道，成功和地面站通聯，令網友們都相當感動。

國家太空中心（TASA）透露，齊柏林衛星於今天上午首度通過台灣上空，並成功與地面站進行通聯，確認「衛星健康」狀態後，也已成功和地面戰通聯，進一步進行指令傳輸工作。

賴清德、蕭美琴祝賀齊柏林衛星升空。翻攝自Threads

總統賴清德和副總統蕭美琴也在TASA的Threads留言表達感動，賴清德說：「感謝所有為台灣太空產業努力的朋友，也特別謝謝投入福衛八號計畫的工作團隊以及產學研夥伴們，你們是最棒的！」蕭美琴則表示，「感謝所有團隊夥伴在經過許多難關之後，終於順利將齊柏林衛星送上太空，好事多磨，令人感動！」

許多網友都守著直播見證齊柏林衛星升空，留言表達對已故導演齊柏林的思念，「齊柏林不再只是一個名字了！而是一種臺灣精神了！」、「太空上又多了一顆台灣的星星」、「齊導演飛高高，保佑台灣」。

TASA也指出，齊柏林衛星是台灣第一個自製的衛星「星系」，由八顆衛星組成，自啟動以來逐年研製、依序升空，並將為台灣提供高解析度的光學遙測影像，解析度可達一米以下，比運行中的福衛五號更清晰，以星系運作也可更頻繁取像。

TASA表示，依齊柏林衛星的運行軌道，首次通聯是挪威地面站，此時衛星設定為低頻模式，已接收到的健康資料包含確認太陽能板已展開、推進系統壓力正常、電池溫度正常，姿態控制也已啟動；接下來會繼續利用與地面站通聯的機會持續傳送指令，逐步穩定衛星狀態。

