「齊柏林衛星」順利升空 齊廷洹：父親用更高的解析度讓台灣人看見家園

「齊柏林衛星」順利升空，齊廷洹說，父親用更高的解析度讓台灣人看見家園。（取自齊廷洹臉書）

台灣第一個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆「齊柏林衛星（FS-8A）」，於台灣時間今（29）日成功發射升空。齊柏林之子齊廷洹對此說，齊柏林用更高的解析度，讓台灣人看見家園。

國科會指出，「齊柏林衛星（FS-8A）」在今天凌晨，搭乘獵鷹九號（Falcon 9）火箭Transporter-15航班發射升空，火箭升空3分鐘後整流罩脫離、8分鐘後完成第一節火箭回收，後續進入510公里高度釋放共乘衛星，最終推進到561公里，預計於5時04分將FS-8A釋放進太陽同步軌道，準備展開對地表取像的光學遙測任務。

對此，總統賴清德說，福衛八號星系將構成緊密的對地觀測網絡，守護國家安全並提升人民福祉，讓導演齊柏林的精神延伸到太空，繼續守望台灣、觀照世界。

值得一提的是，齊廷洹也錄製影片，共同關注齊柏林衛星的發射情形。他表示，隨著衛星升空，齊柏林不再只是一個人的名字，而是代表台灣的精神，用「看見」的力量去創造與改變，用更高的解析度，讓台灣人看見家園。

