齊柏林衛星27日凌晨發射升空 太空中心全程同步直播

經歷多次延期，福衛八號「齊柏林衛星（FS-8A）」將於台灣時間27日凌晨2時18分，搭乘SpaceX火箭於加州范登堡太空軍基地發射升空，國家太空中心（TASA）屆時將提供全程直播，預計升空後的入軌時間為台灣時間27日凌晨4時37分。

台灣自製「福衛八號」將升空 技術突破與應用層面一次看

福衛八號任務是TASA自力研發的高解析度光學遙測衛星，規劃由8個衛星構成完整星系，並於2025年起逐年發射升空，預計在2031年全星系佈建完成。

TASA指出，與齊柏林衛星同航班發射的還有多顆來自台灣的立方衛星，包含TASA的3個8U立方衛星鐘雀1號、黑鳶1號與信天翁1號，以及由成大、台大、台科大、淡江大學等校共同研發的Lilium-2、Lilium-3。

齊柏林衛星原預計本月11日就要發射，但因為碰上美國政府關門限制衛星發射時間，延期至21日後，又因火箭回收設備調度等因素延宕至今。