齊步致遠交安行 駿馬奔騰百業興 城中波麗士攜手跨局處單位深化交通順暢環境

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】下週末即將迎來為期9天的春節連續假期，115年加強重要節日安全維護工作亦將於2月9日22時起至2月23日24時止實施，臺北市政府警察局中正第一分局為強化為民服務效能，迎接馬年農曆春節，特別於2月2日邀集市府相關單位、轄內里長、各級學校、商圈、百貨公司、景點、廟宇及客運業者代表，以線上視訊會議方式召開交通順暢協調會，由與會代表共同研議各項節前、節中轄區交通疏導強化措施。

會中協調停管處及廠商針對臺北車站、轉運站及觀光景點等設有停車場處所，實施滿場機制及放置車位已滿告示牌、導引資訊系統，並派員協助驅離占用車道排隊停等進場之車輛，各公車客運及計程車業者亦將配合公共運輸處加強稽查約制駕駛遵守交通法令，嚴禁違規停車候客及攬客；另為整合地區交通特性及市府行政資源，強化橫向聯繫，特成立「中正一115年春節期間跨局處交通順暢」Line群組，以即時提供最精確的路況資訊。

中正第一分局提醒，臺北車站是全國最重要的交通樞紐地位，預期春節連續假期返鄉、出遊人潮湧入，連假前、後將出現車流人潮高峰，為確保春節連續假期交通順暢、行車平安，中正第一分局已分別針對節前、中、後，依轄區特性妥適規劃交通疏導勤務，並呼籲民眾節前購物、採買盡量搭乘大眾運輸工具，以節省行車時間，並多利用該分局「城中波麗士」臉書粉絲專頁查詢交通動態與相關交通疏導、管制措施，隨時掌握路況訊息，一路順暢驫向新年。