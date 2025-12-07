齊聚高雄杉林挺日光小林 野趣東高雄畫上完美句點

野趣東高雄畫上完美句點。（記者 吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市政府觀光局主辦的「野趣東高雄—杉林音樂×市集」，6日在充滿生命力的杉林區「日光小林」社區圓滿落幕，展現部落文化傳承與產業重生的重要意義，吸引上千名遊客湧入「日光小林」社區，共同感受音樂、美食、美景與原民文化交織的魅力，讓遊客更了解東高雄的多元風貌。

活動集結金曲獎重量級卡司—布農族創作歌手王宏恩、在地創作才女王立言、熱血龐克樂團普通隊長及實力派創作歌手吳汶芳等輪番獻唱，搭配40家東高雄特色品牌攤商共襄盛舉，在地知名「大滿舞團」也帶來精彩演出，為今年的系列活動畫下完美句點。

廣告 廣告

野趣東高雄畫上完美句點。（記者 吳文欽攝）

觀光局長高閔琳表示，杉林場音樂市集延續「聆聽土地的邀請」核心概念，以觀光策略結合在地文化方式，特別選址於莫拉克風災後，原小林部落族人遷居重建的新家園「日光小林」社區，邀請「大滿舞團」等輪番獻唱，還有東高雄特色品牌攤商，以及在地職人親自指導的限定工藝體驗，成功為日光小林社區帶來大量人潮。

日光小林社區發展協會潘枝梅理事長表示，能在重建後的新家園迎來這麼多遊客，對族人而言具有深刻意義。她說：「日光小林是我們走過傷痛後重新站起的地方，看到這麼多民眾因為活動走進部落、認識我們的文化，對族人是一種支持，也是一份力量。希望大家不只在活動當天來，更能在未來常常走進杉林、看見小林的韌性與美好。」

野趣東高雄畫上完美句點。（記者 吳文欽攝）

「野趣東高雄」系列活動圓滿落幕，東高雄九區擁有豐富自然生態與文化底蘊，正值高雄最舒適的秋冬季節，觀光局攜手台灣高鐵公司，推出超值「高鐵高雄假期」優惠，讓旅客輕鬆規劃2及3日小旅行，深度走訪美濃、六龜、桃源、南橫啞口等地，體驗客家文化、悠然賞花、泡優質好湯、宗教聖地祈福、手洗愛玉、花環編織、VILLA露營車及品嚐風味料理等，闔家大小都能輕鬆成行。